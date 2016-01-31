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Hannoverli Marcelo Guedes Beşiktaş'da

Beşiktaş Hannover forması giyen Brezilyalı stoper Marcelo Guedes ile anlaşarak kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi

Hannoverli Marcelo Guedes Beşiktaş'da

 Beşiktaş devre arası transfer döneminin kapanması saatler kala, Almanya'nın Hannover takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Marcelo Guedes'i transfer etti.   



Alman ekibiyle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini yaklaşık 2 milyon Euro karşılığında aldı. Beşiktaş, Marcelo karşılığında Milosevic'i Alman ekibine verecek.

Anlaşma sağlanan oyuncu İstanbul'a gelerek, sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra sözleşme imzalayacak. 



Hannover'de bu sezon 19 lig maçında da 90 dakika görev yapan Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinde 3. yılını geçiriyor. Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan 1.90 boyundaki Guedes, daha sonra Wisla Krakow ve PSV Eindhoven formalarını giydi.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi ile ilgili olarak kulübü Hannover 96 ile görüşmelere başlanmıştır.

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Marcelo Guedes
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