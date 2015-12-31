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Hannover Başkanı Mevlüt Erdinç transferi hakkında konuştu

Hannover Başkanı Martin Kind son zamanlarda gündemden düşmeyen Mevlüt erdinç transferi hakkında açıklamalarda bulundu

Hannover Başkanı Mevlüt Erdinç transferi hakkında konuştu

 Fransa Ligi ekibi Lille'in yanı sıra Bastia'nın da gündemine geldiği iddia edilen Mevlüt ile ilgili Alman basınına demeç veren Kind, "Mevlüt'ü tamamen elimizden çıkarmayacağız ancak esneğiz. Bu, 3 milyon eurodan fazla bir bedele alınmış bir oyuncunun bedavaya gideceği anlamına gelmiyor ancak satın alma opsiyonlu veya opsiyonsuz kiralanması mümkün" ifadesini kullanmadı.

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