Fransa Ligi ekibi Lille'in yanı sıra Bastia'nın da gündemine geldiği iddia edilen Mevlüt ile ilgili Alman basınına demeç veren Kind, "Mevlüt'ü tamamen elimizden çıkarmayacağız ancak esneğiz. Bu, 3 milyon eurodan fazla bir bedele alınmış bir oyuncunun bedavaya gideceği anlamına gelmiyor ancak satın alma opsiyonlu veya opsiyonsuz kiralanması mümkün" ifadesini kullanmadı.
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Hannover Başkanı Mevlüt Erdinç transferi hakkında konuştu
Hannover Başkanı Martin Kind son zamanlarda gündemden düşmeyen Mevlüt erdinç transferi hakkında açıklamalarda bulundu
31 Aralık 2015 Perşembe 15:04
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Anahtar Kelimeler:HannoverMartin Kind
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