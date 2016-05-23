Hamzaoğlu Yeni Sezonda Serdar Aziz Olmayabilir





Organizasyonda, Galatasaray ile kazandığı 2014-2015 sezonundaki başarıları dolayısıyla "yılın antrenörü" seçilen Hamzaoğlu, "Serdar Aziz, hem bizim için hem de milli takım için önemli bir oyuncu. Çok sayıda talibi de var. Herhalde bu sene takımda tutmamız zor gözüküyor. Keşke kadromda olabilseydi diye düşünüyorum. Ama Serdar'ın açısından baktığımızda da artık başka ufuklara doğru açılması gerekiyor. İnşallah onun için de hayırlısı olur." ifadelerini kullandı. Bursaspor'un lig performansını da değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, şunları kaydetti: "Bu sezonu iyi geçirdik diye düşünüyorum.



Önümüzdeki seneye hazırlık anlamında da iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde Bursaspor'u tekrar zirveye ortak olan bir takım haline getirmeyi amaçlıyoruz." A Milli Futbol Takımı'nın İngiltere ile oynadığı özel maçta başa baş bir mücadele sergilediğini kaydeden Hamzaoğlu, "Oyuncularımızı ve Fatih hocamızı tebrik ediyorum. Dün akşam her ne kadar mağlup olmuş olsak da maç her türlü sonuca açıktı. İngiltere ile böyle başa baş mücadele etmek yeni kurulmuş bir jenerasyonla, kadroyla kolay iş değildi. Bence hem Fatih hoca hem de oyuncularımız büyük iş başarıyorlar. İnanıyorum ki Fransa'dan iyi bir sonuçla döneceğiz. Sıralamada iyi bir yerde döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.