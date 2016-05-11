Hamzaoğlu "Sakatlıklar olmasa UEFA kupasını alabilirdik"

Spor Toto Süper Lig’in 33. Haftasında sahasında Torku Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor ’da hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu , “Keyifli bir maç oldu ama 3-0’lık galibiyetten 3-3 berabere kalmak bizi üzdü sonuçta. Osmanlıspor’un hakkını da yememek lazım. İkinci yarıda inanılmaz bir tempo ortaya koydular, maçı kazanabilirlerdi. Rakibin üstümüze geleceğini biliyorduk. Skoru koruyamadık. Fizik olarak oyundan düştü bazı oyuncularımız. Genç oyuncularımızı sahaya koyduk. Amaç sadece maçı kazanmak değil, geleceği de kazanmaktı. O maç artık geride kaldı. O maçtan dersleri çıkarıp, Konyaspor maçına hazırlanıyoruz. İnşallah bu maçta da iyi bir oyun, seyircimiz ile birlikte güzel, coşkulu bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. İki maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp, önümüzdeki senenin hazırlıklarına daha da hızlı bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

“BAZILARINI U21’DE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

"Gençlere forma şansı vermeye devam edecek misiniz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Hamzaoğlu, “Devam edecek ama bir de U21 takımımızın şampiyonluk durumu var. Bu kardeşlerimizin birçoğu orada bu yarışı bu noktaya kadar getirdiler. Bazılarını orada değerlendirip, inşallah oynayacakları maçla yakalayacakları şampiyonluğu bire bir yaşamalarını isteyeceğiz, bazılarını değerlendireceğiz ama bazılarını da U21 takımına göndereceğiz” diye konuştu.

“PABLO’NUN SAKATLIĞI VARDI”

Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla’nın Osmanlıspor karşılaşmasında oyundan alınmasına yönelik gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Pablo’nun bir sakatlığı vardı. Uzunca bir süre idare etti maçta ama biz onu riske etmek istemedik. Henüz bizle çalışmalara başlayamadı. Doktor eşliğinde çalışıyor. Yarın bir aksilik olmazsa bizimle birlikte çalışacak. Daha önceden bize sakatlığını bildirdi. Yapabildiği kadar tutmaya çalıştık sahada” dedi.

“UEFA’YI KAZANMIŞ BİR TAKIM OLARAK SEZONU BİTİREBİLİRDİK”

Takımdaki performans düşüklüğünün sebebinin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, “Ciddi sakatlıklar da bizi etkiledi. Serdar’ın uzunca bir süre yokluğu, Emre geldiğimizde sakattı daha sonra tekrar ciddi bir sakatlık yaşadı bileğinden. Sercan’ın da sakatlığı vardı. Hücumda zenginlik oluşturmamızda bunlar etkili oldu. Yani tam kadroyla çıksaydık bu maç çok daha farklı olabilirdi. Ben şikayet etmeyi sevmediğim için ve elimizde olmayanları sevmediğim için bunlar pek gündeme gelmiyor ama biz bir çok maçımızı ideal olabilecek olan kadromuzdan yoksun çıktık. Ben bütün oyuncularımdan memnunum. Bugün çok farklı bir durumda da olabilirdik. UEFA’yı kazanmış bir takım olarak da sezonu bitirebilirdik. Hepimiz bunu arzuladık, istedik ama bazı şartlar buna müsaade etmedi. Bundan dolayı da bugün son iki maçımızı hedefsiz oynayacağız. Biz de kendimize farklı hedefler koyuyoruz. Oyuncu kazanmak ve elimizdeki kadrodan nasıl faydalanabiliriz bunu değerlendirmek için kullanıyoruz. Bir sürü maç oynayacağız, sadece bugünü değil önemli olan yarını da düşünebilmek. Sabırlı olunursa adım adım her şey çok daha iyiye doğru gidecek” diye konuştu.

“AYRILACAĞIMIZ ARKADAŞLARA KENDİMİZ BİLDİRECEĞİZ”

"Takımdan gidecekler ve kalacakları belirlediniz mi?" sorusuna ise Hamzoağlu, şu yanıtı verdi:

“Ekibimle beraber çalışıyoruz. Henüz daha net olarak bir şey söyleyemeyiz. Oynamamamız gereken iki maçımız daha var. Bu maçları bitirdikten sonra ayrılacağımız arkadaşlara kendimiz bildireceğiz, ondan sonra sizlere duyuracağız. Tam net olarak netleşmiş bir şey yok. Bu iki maç bizim için önemli.”

“TESİSİMİZDE TADİLAT DÜŞÜNÜYORUZ

Kamp programları ile ilgili de bilgi veren deneyimli teknik adam, “Geçen sene Galatasaray ile kamp yaptığımız yere gideceğiz. Kamp için ideal bir yer olduğunu düşündük. ‘Kulübümüze de uygun olursa burada yapabiliriz’ dedik. 18-19’u gibi gidip, Temmuz’un 31’inde dönmeyi planlıyoruz. Önce burada başlamayı planlıyoruz ama tesisimizde bir tadilat da düşünüyoruz bu arada. Onun da planlamasına göre bu tarihlerde değişiklik yapabiliriz” dedi.