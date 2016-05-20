Hamzaoğlu Öğrencisi Semih Kaya’nın Peşinde

Galatasaray’da bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve 21 Süper Lig maçına çıkabilen Semih Kaya ’ya Bursaspor talip oldu. Hamza Hamzaoğlu ’nun takımında görmek istediği oyuncu için Bursaspor, Sarı - Kırmızılıların kapısını çalacak.

Eski öğrencisi Merter Yüce’yle transfer sezonunu açan Bursaspor’da Hamza Hamzaoğlu, ikinci transferini de eski oyuncularından yapmaya hazırlanıyor.

Bursaspor’u yeni sezonda zirveye oynatmak isteyen tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu'nun gözü Galatasaray’dan Semih Kaya’da.

Fatih Terim’in EURO 2016 için açıkladığı geniş kadroda kendisine yer bulan başarılı stoper Semih Kaya, bu sezon Galatasaray’da beklentileri tam olarak karşılayamamış, Süper Lig'de 21 karşılaşmada forma giyebilmişti.

Galatasaray’ın ‘satılabilir’ listesinde bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu istediği öğrenilen Bursaspor'un, bu transfer için görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Bonservis fiyatı sorulacak olan Semih’in pahalı gelmesi durumunda ise kiralık olarak kadroya katılmak için çaba harcanacağı gelen haberler arasında.

SERCAN DA BİTİYOR

Bursaspor’un, Galatasaray'dan almak istediği bir diğer isim ise takımda kiralık forma giyen Sercan Yıldırım. Genç forvet için de uygun bir bonservis bedeli ödenip önümüzdeki günlerde takıma kazandırılması bekleniyor.