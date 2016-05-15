Hamzaoğlu Konyaspor’u Tebrik Etti!

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sezonun sonu olmasına ve iki takımın da hedefi kalmamasına rağmen iyi bir maç oldu. Biz kazanıp bitirmek isterdik bu sezonu ama kısmet olmadı" dedi. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, ligi 3. sırada tamamlamayı garantileyen Konyaspor'u da tebrik ederek, "Avrupa’da da bizi iyi temsil edeceklerini düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Torku Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Sezonun sonu olmasına ve iki takımın da hedefi kalmamasına rağmen iyi bir maç oldu. Biz kazanıp bitirmek isterdik bu sezonu ama kısmet olmadı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunda kaldıkları süre içinde iyi şeyler yaptılar. İnşallah devamını getirecekler” dedi.

Süper Lig’i 3. sırada tamamlamayı garantileyen Torku Konyaspor’u da tebrik eden deneyimli teknik adam, “Konyaspor’u istikrarı korudukları için tebrik ediyorum. Aykut Hoca da sabırla, bildiği yoldan şaşmadan devam etti ve başarıyı yakaladı. Avrupa’da da bizi iyi temsil edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

"Çocuklara birden sorumluluk yükleyip ezmemek lazım"

Kadroda 6 genç oyuncu yer almasına rağmen ilk 11’de başlamadıklarının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, “Onları önümüzdeki maç göreceksiniz. O çocuklara birden sorumluluk yükleyip ezmemek lazım. Bunun yükünü onlar taşıyamazlar. Önemli olan onları doğru zamanda kazanabilmek. U21 takımımızı da tebrik ediyorum. İyi futbol ve başarıyı yakalayarak iyi bir sezon geçirdiler. Altyapımızda çalışan hocalarımızı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.