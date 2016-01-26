Hamzaoğlu Denizli'ye fark attı

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 11 haftada 21 puan toplayan Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3 iken, Mustafa Denizli’nin takımın başına geçmesinden sonra sarı-lacivertliler ile puan farkı 13’e çıktı.



Hamzaoğlu yönetiminde geçtiğimiz sezonu 3 kupa ile kapatan ve büyük bir başarıya imza atan Galatasaray’ın kötü gidişine teknik direktör değişikliği de çare olmadı. Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Osmanlıspor deplasmanında 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar, zirvenin 13 puan gerisine düşerek, şampiyonluk umutlarını azalttı.

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadan 4-3 mağlup olarak ayrılan Galatasaray, daha sonra teknik direktörlük değişimi yaparak Hamza Hamzaoğlu’nun yerine deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli’yi takımın başına getirmişti.

DENİZLİ, FENERBAHÇE’NİN 13 PUAN GERİSİNDE KALDI

Sezona Hamza Hamzaoğlu ile başlayan sarı-kırmızılılar, 11 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı. Hamzaoğlu yönetimindeki Galatasaray’ın, topladığı 21 puanla 24 puanlı Vitor Pereira’nın Fenerbahçesi ile arasında 3 puan fark bulunuyordu. Sarı-lacivertlilerin 7 galibiyeti, 1 mağlubiyeti ve 3 beraberliği vardı. Ligde ilk karşılamasına 13. haftadaki Kasımpaşa deplasmanında çıkan Mustafa Denizli, sahadan 2-2 berabere kalarak ayrılmıştı. Galatasaray ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı Denizli; 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 19. hafta sonunda 33 puan toplayan sarı-kırmızılar, zirvede bulunan Fenerbahçe’nin 13 puan gerisinde kaldı.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Galatasaray, 11 haftada rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü. Denizli’nin takımın başına geçmesinden sonra 7 haftada 18 gol ile ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

HAMZAOĞLU YÖNETİMİNDE ALINAN SONUÇLAR

Sivasspor - Galatasaray: 2-2

Galatasaray - Osmanlıspor: 1-2

Konyaspor - Galatasaray: 1-4

Galatasaray - Mersin İ.Y: 1-1

Trabzonspor - Galatasaray: 0-1

Galatasaray - Gaziantepspor: 2-1

Başakşehir - Galatasaray: 0-2

Galatasaray - Gençlerbirliği: 4-1

Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1

Galatasaray - Eskişehirspor: 4-0

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 4-3

MUSTAFA DENİZLİ YÖNETİMDE ALINAN SONUÇLAR

Kasımpaşa - Galatasaray: 2-2

Galatasaray - Bursaspor: 3-0

Beşiktaş - Galatasaray: 2-1

Galatasaray - Akhisar Bld: 3-2

Kayserispor - Galatasaray: 1-1

Galatasaray - Sivasspor: 3-1

Osmanlıspor - Galatasaray: 3-2