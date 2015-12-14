Hamza Hamzaoğlu Super Lig Ekibiyle Tekrar Görüşecek

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Bursaspor ve Trabzonspor'un gündemine gelen Hamza Hamzaoğlu için Antalyaspor yeniden devreye girdi.

Bu sezonun flaş takımlarından Antalyaspor, Yusuf Şimşek ile yolların ayrılmasının ardından Hamza Hamzaoğlu için kısa bir süre önce girişimde bulunmuştu. 45 yaşındaki teknik adamla ilk görüşmeyi gerçekleştiren Antalyaspor yönetimi, Hamzaoğlu'ndan "Düşünmek için süre istiyorum" cevabını almıştı.

YENİDEN HAMZA HAMZAOĞLU İLE GÖRÜŞÜLECEK!

Hamza Hamzaoğlu'nun cevabının ardından beklemeye geçen Antalyaspor, bu hafta içerisinde sarı-kırmızılı takıma 3 kupa kazandıran teknik adamla bir kez daha bir araya gelecek. Galatasaray'dan ayrılmasının hemen ardından Bursaspor ve Trabzonspor'un ilgisine teşekkür ederek cevap veren Hamza Hamzaoğlu'nun Antalyaspor'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...