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Hamza Hamzaoğlu Super Lig Ekibiyle Tekrar Görüşecek
1 Yıllık Galatasaray kariyerine 3 Kupa ile nokta koyan başarılı teknik adam Yusuf Şimşek ile yolları ayıran Antalyaspor'un radarına girmişti, ilk görüşmeleri olumsuz geçince iki taraf anlaşamamıştı, gelen bilgilere göre Antalyaspor ikinci bir görüşme daha yapacak
14 Aralık 2015 Pazartesi 17:22
1 Yıllık Galatasaray kariyerine 3 Kupa ile nokta koyan başarılı teknik adam Yusuf Şimşek ile yolları ayıran Antalyaspor'un radarına girmişti, ilk görüşmeleri olumsuz geçince iki taraf anlaşamamıştı, gelen bilgilere göre Antalyaspor ikinci bir görüşme daha yapacak
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Bursaspor ve Trabzonspor'un gündemine gelen Hamza Hamzaoğlu için Antalyaspor yeniden devreye girdi.
Bu sezonun flaş takımlarından Antalyaspor, Yusuf Şimşek ile yolların ayrılmasının ardından Hamza Hamzaoğlu için kısa bir süre önce girişimde bulunmuştu. 45 yaşındaki teknik adamla ilk görüşmeyi gerçekleştiren Antalyaspor yönetimi, Hamzaoğlu'ndan "Düşünmek için süre istiyorum" cevabını almıştı.
YENİDEN HAMZA HAMZAOĞLU İLE GÖRÜŞÜLECEK!
Hamza Hamzaoğlu'nun cevabının ardından beklemeye geçen Antalyaspor, bu hafta içerisinde sarı-kırmızılı takıma 3 kupa kazandıran teknik adamla bir kez daha bir araya gelecek. Galatasaray'dan ayrılmasının hemen ardından Bursaspor ve Trabzonspor'un ilgisine teşekkür ederek cevap veren Hamza Hamzaoğlu'nun Antalyaspor'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...
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Anahtar Kelimeler:Hamza HamzaoğluAntalyaspor
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