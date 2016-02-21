Hamza Hamzaoğlu'nun maç sonu açıklamaları!

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig 2015 - 2016 Hasan Doğan Sezonu'nun 22. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



"KARŞILIKLI POZİSYONLAR VARDI"

Hamzaoğlu, "Seyircisiz, tatsız, tuzsuz bir maç. Yine birer puanla sahadan ayrıldık. Fenerbahçe son haftalarda formunun zirvesindeydi. Çok koşun pres yapan takım görüntüsündeydi. öncelikle onların etkin taraflarını etkisiz hale getirmeye çalıştık, durdurmaya çalıştık. İkinci yarıda da daha çok topla iyi olan oyuncularımızla pozisyon buluruz, galip geliriz diye düşündük. Fenerbahçe oyun anlamında bizden daha iyi oynadı. Karşılıklı pozisyonlar vardı. Ama yüzde 100 diyeceğimiz pozisyon yoktu. Mücadele iyiydi. Her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"CEZADAN BAŞKA ÇARE BULMALIYIZ"

Bir gazetecinin, maçın taraftarsız oynanması konusundaki düşüncesini sorması üzerine Hamzaoğlu, "Bugün sahamız deplasman gibiydi. Yazık, böyle güzel statlar yapıyoruz, insanlar niye stada gelmiyor diye her gün konuşuyoruz ama onları stada nasıl çekeriz diye hiçbir çabamız yok, cezadan başka. Bunda hepimizin suçu var. Sadece eylemi yapanları cezalandırıp diğer seyircileri statta görmemiz gerekiyordu. Henüz bunu çözmüş değiliz. Taraftarlar da dikkatli olmalı. Bizde başka bir ceza yöntemi bulmalıyız. Seyircisiz maçın hiçbir takı yok bence." ifadelerini kullandı.

"PENALTI POZİSYONUMUZ VARDI"

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç pozisyonumuz da var, penaltı pozisyonumuz da var. Fernandao'nun dirseği de var. Bilmiyorum artık herkes yorumlar. Biz bunlardan son haftalarda yorulduk. Artık yorumlayan yorumlayacaktır. Biz kupada büyük bir hedef koymuştuk. Amed maçı bizim havamızı yok etti. Biz şimdi yeni bir hava yakalamaya çalışıyoruz. Oraya takılıp kalmayacağız. Tekrardan hep beraber toparlanıp, bu sahada tekrar bütünleşip taraftarımızla birlikte coşkulu maçlar oynayacağız. İnşallah önümüzdeki maçta taraftarlarımız bütün güçleri ile bizi destekleyecek biz de onlara yakışır şekilde oyunumuzu göstereceğiz."