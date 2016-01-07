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Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray yorumu taraftarı kızdırdı

Galatasaray'ın kötü gidişinin ardından takımdan gönderilen Bursaspor'un yeni hocası Hamza Hamzaoğlu sarı kırmızılıların şampiyonluk şansını değerlendirdi

Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray yorumu taraftarı kızdırdı

 Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun ardından göreve gelen Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı takımın lider Beşiktaş ile 11 puanlık farkı kapatabileceğini sürekli vurgularken, çok konuşulacak bir açıklama gündeme geldi.

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Bursaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımın, Beşiktaş ile farkı kapatamayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın Denizli yönetiminde iyi oynamadığını da belirten Hamzaoğlu, "11 puanlık fark kapatılmayacak gibi duruyor. Maalesef Galatasaray biraz geriye düştü. Oynanan oyun da umut verici değil. İşleri zor gözüküyor ama her şey değişebilir. Şu anki görüntüde zirveye ortak olmaları zor olduğunu gösteriyor" dedi.

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