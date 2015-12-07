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Hamza Hamzaoğlu'nun Çalıştıracağı Yeni Takım Belli Oldu
Galatsaray'daki başarılı işlerinin ardından görevine son verilen teknikdirektör Hamza Hamzaoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı, Hamza Hamzaoğlu ikinci kez Roma'ya davet edildi ve yeni çalıştıracağı takımın İtalyan devi Lazio olduğu belirtildi. Şuan ki teknikdirektörleri ile yol ayrımında olduğu açıklanan Lazio'nun Hamza Hamzaoğlu ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyor
07 Aralık 2015 Pazartesi 11:01
Galatsaray'daki başarılı işlerinin ardından görevine son verilen teknikdirektör Hamza Hamzaoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı, Hamza Hamzaoğlu ikinci kez Roma'ya davet edildi ve yeni çalıştıracağı takımın İtalyan devi Lazio olduğu belirtildi. Şuan ki teknikdirektörleri ile yol ayrımında olduğu açıklanan Lazio'nun Hamza Hamzaoğlu ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyor
İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Lazio'nun, teknik direktörlük görevi için Galatasaray ile yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.
Football Italia'nın haberine göre; Lazio, alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Stefano Pioli ile yolları ayırmayı planlıyor. Pioli'nin yerine düşünülen isimler ise Roberto Di Matteo ve Hamza Hamzaoğlu...
İtalyanlar ayrıca Lazio'nun Marcello Lippi'yi de düşündüğünü ancak öncelikli olarak daha genç bir isme yönelebileceğini vurguladı.
(Milliyet)
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayHamza HamzaoğluRomaLazio
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