Hamza Hamzaoğlu'nun Çalıştıracağı Yeni Takım Belli Oldu

İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Lazio'nun, teknik direktörlük görevi için Galatasaray ile yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.

Football Italia'nın haberine göre; Lazio, alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Stefano Pioli ile yolları ayırmayı planlıyor. Pioli'nin yerine düşünülen isimler ise Roberto Di Matteo ve Hamza Hamzaoğlu...

İtalyanlar ayrıca Lazio'nun Marcello Lippi'yi de düşündüğünü ancak öncelikli olarak daha genç bir isme yönelebileceğini vurguladı.

(Milliyet)