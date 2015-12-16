Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştıracağı takım zor bir sezon geçiren Bursaspor oldu

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayrıran, yola Ersel Uzgur ile devam eden Bursaspor, hocasını buldu. Yeşil-Beyazlılar, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Fanatik'in iddiasına göre, Bursaspor'da hoca krizi çözüldü. Yeşil-beyazlılar Ertugrul Sağlam'dan sonra gündemde olan ve aracılar vasıtasıyla haber gönderdiği Hamzaoğlu ile orta noktada buluşamamıştı.

Sonrasında Timsah'ta Murat Yakın, Zico ve Ersun Yanal isimleri masaya yatırıldı. Ancak 3 hoca adayı da yıllık 2.5 milyon Euro'nun üzerinde rakamlar isteyince anlaşma olmamıştı.

Ligdeki son Osmanlı yenilgisinden sonra Başkan Recep Bölükbaşı Hamza Hamzaoğlu ile flaş bir görüşme yaptı.

Taraflar bu kez el sıkışırken Hamza Hoca teklife 'evet' dedi.

Galatasaray ile 3 kupa kaldıran genç teknik adamın artık resmi imzayı atıp devre arasında takımın başına geçmesi bekleniyor.