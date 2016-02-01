Hamza Hamzaoğlu'ndan provokasyonlara tepki!

"TÜM ŞARTLAR ALEYHİMİZEYDİ"

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra konuşan Hamza Hamzaoğlu, "Maalesef bugün bütün şartlar bizim aleyhimizdeydi. Biz şartların aleyhimize dönmesine sebep olduk. Konsantrasyon eksiğimiz vardı. Sahada yapmak istediklerimizi yapamadık. Zemine fazla takıldık. İstediklerimizi yapamayınca da moralimiz bozuldu." diyerek, şöyle devam etti:

"MORALLAR BOZULDU"

"Şartlar neyi getirirse getirsin bizim maçı kazanmamız gerekiyordu ama yapamadık. Üzüldük tabi kupayı istiyorduk ama olmadı. Bu sene nasip değilmiş. Önümüzde ligde Başakşehir maçı var. Bir an önce toparlanıp lige konsantre olacağız. Bizim takımımız pas yapan, iyi zeminde oynayan bir takıma sahibiz. Stadımız yeni ama zeminimiz çok da iyi değil. Oyuncularımız oyuna bir türlü adapte olamadı. Rakibi açamadık. Kenarlara gitmekte zorlandık. Moraller bozuldu, taraftar bir an önce gol bekliyor, hepsinin telaşı vardı.

"FUTBOLCULARIN BAZILARINI TEBRİK ETMİYORUM"

Rakip oyuncuları tebrik ediyorum ama bazılarını etmiyorum. Maalesef provokatif davranıyorlar. Hakeme gelince, hakem bence iyi bir maç yönetti. Biz sahada yapamadıklarımızdan dolayı bu sonuca maruz kaldık. Bizim de hatamız var. Demek ki yeterince iyi hazırlayamadık takımı. Şimdi bir an önce bunu unutup lige hazırlanacağız."

KILIÇ: HEDEFİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Harun Kılıç ise mutlu olduklarını belirterek, "Başından beri hedefimizi belirlemiştik. Kupada en ileriye gitmek istiyorduk." diyerek, şunları söyledi:

"A Grubu'nda İstanbul'da Başakşehir maçında da 2 - 1 önde iken son dakikada yediğimiz gol vardı, o neden liderliği kaçırdık ve grup ikincisi olduğumuz için Bursaspor'la eşleştik. Bursaspor çok güçlü bir ekip. Bu ekibe karşı galip gelmek her babayiğidin harcı değil. Amed Sportif Faaliyetler bunu başardı. Bizim için bir tarihti bu. Güzel bir maç oldu. Çeyrek finale kaldık, son 8 takım içindeyiz ve kuralarla rakibimiz belirlenecek. Biz hedefimizi baştan koyduk, kupada sonuna kadar devam edeceğiz."

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Üzüldük tabi kupayı istiyorduk ama olmadı. Bu sene nasip değilmiş." dedi.