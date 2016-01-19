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Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe'yi Sevindiren Başarı

Hamza Hamzaoğlu'nun Bursaspor'un başına gelmesinin ardından Miroslav Stoch'un form grafiği yükselmeye başlamasıyla sarı lacivertlilerin sevinmesine neden oldu

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe'yi Sevindiren Başarı

 Sarı-Lacivertliler’in sezon başında Bursaspor’a kiralık olarak gönderdiği Miroslav Stoch, Ertuğrul Sağlam döneminde bekleneni verememişti. 



Ancak Hamza Hamzaoğlu’nun Bursaspor’a gelmesiyle birlikte Slovak yıldız performansını bir anda artırdı. Bu durum, halen Stoch’un bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe’yi sevindirdi. 



Pereira, sezon sonunda takıma dönecek olan Stoch’u yakından takip ediyor. Yıldız oyuncu yüksek form grafiğini sürdürebilirse, önümüzdeki sezon Fenerbahçe kadrosunda kendine yer bulabilir.

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Hamza Hamzaoğlu
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