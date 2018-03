Hamza Hamzaoğlu'ndan Bursaspor'un Başında İlk Açıklama!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor’un 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Torku Konyaspor ile yapacağı maç öncesi yeşil-beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verdi. Yemekte, yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da hazır bulundu.



Belediyenin Doburca Sosyal Tesisleri’ndeki yemekte konuşan Altepe, sözlerine Bursaspor’un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu’na başarılara dileyerek başladı. Hamzaoğlu’nun kendisini kabul ettirmiş, büyük başarılara imza atmış, geçen sezon tüm kupaları toplamış, başarısı konusunda ödül almış başarılı bir teknik direktör olduğunu ifade eden Altepe, "Hamza hocamız inşallah bundan sonra Bursaspor için, Bursaspor’un başarısı için çalışacak" dedi.



Altepe, çok büyük bir kent olan Bursa’nın en önemli markasının Bursaspor olduğunu vurgulayarak, yeşil-beyazlı takımın Türkiye’de Avrupa’da ses getirmesi gerektiğini bildirdi. Bursaspor’un çok prestijli bir takım olduğunu dile getiren Altepe "Bursaspor hep iyilikleri, güzellikleri yaşadı. Şampiyonluk yaşadık, her geçen yıl önemli başarılara imza attık. Bu takımın arkasında 3 milyonluk bir şehir var" diye konuştu.



Altepe, yeni stadın 21 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle açılacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İnşallah yeni statla yeni bir ivme yakalamış olacağız. Burada o potansiyel var. İkinci yarıya inşallah yeni stadımızda başlayacağız. Bu statla güzel bir yükseliş olacak. O atmosferde Bursaspor’un hiç maç kaybetmemesi lazım."



Bölükbaşı: "Teknik ekibime ve futbolcularıma her zaman güvendim"



Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı da Altepe’ye verdiği moral yemeğinden dolayı teşekkür etti. Bursaspor’un sıkıntılı günler yaşadığını, tarihinde pek görülmeyen yenilgi serisi elde ettiğini anımsatan Bölükbaşı, bu duruma taraftarlar ve camiadan daha fazla üzüldüklerini belirtti.



Bölükbaşı, Bursaspor’un büyük bir kulüp ve camia olduğunu anlatarak, "Daha önce de benzer sıkıntıları yaşamıştık. O zaman o sıkıntılı durumdan el birliğiyle çıkmıştık ve sonunda 2009-2010 sezonunda şampiyon olduk. Sonraki sezonlarda da ligin üst sıralarında yer aldık" dedi. Bursaspor’un şampiyon olduğu, üst sıralara oynadığı dönemleri özlediklerini kaydeden Bölükbaşı, "Bunu yine yapabiliriz. Yeni hocamız ve ekibi aramızda. Ben hep teknik heyetime ve futbolcularıma güvendim. Bundan sonra da güvenmeye devam edeceğim. İnşallah yine birlik ve beraberlik içinde bulunduğumuz durumdan kurtulacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Hamzaoğlu: "Şampiyonluk tesadüf değilmiş"



Hamza Hamzaoğlu da Bursa’ya geldikten sonra Bursaspor’un tesadüfen şampiyon olmadığını hissettiğini belirtti. Bursa’nın her türlü başarıyı hak edecek büyüklükte bir kent olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Bundan sonraki başarılar ne olursa olsun bir gün gelecek. Bunun potansiyelini net bir şekilde görme imkanı buldum" ifadesini kullandı.



"İnşallah bu başarıları beraber yaşarız" diyen Hamzaoğlu, şöyle konuştu:



"Ancak bu imkanların getirdiği hedeflerle herkes büyük beklentilere girmiş ama sizden ricam bu beklentiler, oyuncularımız üzerinde baskı yaratmasın. Bunları biz içimizde büyütelim. Şehirdeki herkes bu takım için ne yapılması gerekiyorsa üzerine düşeni yapsın. Lütfen keyif almaya çalışın. Keyif alırsak hep beraber mutlu olursak o zaman göreceksiniz her şey daha kolay olacak. Takımla ilk çalışmamı yaptım. Alınmış olan sonuçlar sizleri hiç üzmesin. O sonuçları hak etmeyen bir takım gördüm. Antrenmanda herkes çok istekliydi. Biz güzel şeyler yapacağız, hiç merak etmeyin."



Yemeğe, Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç de katıldı.