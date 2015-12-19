Hamza Hamzaoğlu Mağlubiyetle Başladı

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 16. hafta maçında karşı karşıya gelen Torku Konyaspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Torku Konyaspor ilk yarıda Rijad Bajic'in attığı golle 1 - 0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Hafta içi Bursaspor ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu bugün ilk kez takımının başında sahaya çıkıyor.

Torku Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı Ali Turan, sarı kart cezalısı Samuel Holmen ve sakatlığı bulunan Alban Meha bu zorlu mücadele forma giyemiyorlar.

Bursaspor'da ise sakatlığı bulunan Erdem Özgenç ile maç kadrosuna alınmayan Tom De Suuter, Hajime Hosogai ve Cristobal Jorquera bu maçta forma giyemiyorlar.

Torku Konyaspor'un ligdeki en golcü isimleri sakatlığı sebebiyle bugün oynamayacak olan 4 gollü Alban Meha ile 3 gollü Samuel Holmen olurken, Bursaspor'un ligdeki en golcü ismi Tomas Necid (7) ise takımında ilk 11'de görev aldı.

Torku Konyaspor, ligde topladığı 23 puanla 7. sırada yer alırken, Bursaspor ise topladığı 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

26. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında kaleci Mert Günok'un uzun pasında Balazs Dzsudzsak rakip yarı alanının ilk metrelerinde topla buluştu. Süratle sol kanattan ceza alanı içine giren Balazs Dzsudzsak sol ayağıyla vuruşunu yaptı, ancak top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Torku Konyaspor'dan Marc Kibong Mbamba, Mehmet Uslu'dan aldığı topta ceza sahası dışında, çeyrek dairenin hemen yanında buluştu, sert ve düzgün vurdu, ancak kaleci Fehmi Mert Günok, sağına sert gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

44. dakikada Torku Konyaspor, Rijad Bajic'in golüyle 1 - 0 öne geçti. Bu dakikada Bursaspor çıkarken topu kaptırdı, meşin yuvarlağı önünde bulan Dimitar Rangelov'un defansın arkasına attığı derin pasta Rijad Bajic, sol çaprazda topu kontrol etti ve şık bir plase ile meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 1 - 0.

İKİNCİ YARI

Bu sonuçla ev sahibi Torku Konyaspor, ligde puanını 26 yaparken, Bursaspor ise 15 puanda kaldı.

72. dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Bu dakikada sağ köşe bayrağına yakın noktada Balazs Dzsudzsak, rakibi Mehmet Uslu ile girdiği ikili mücadelenin ardından attığı tekme sonucu hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

77. dakikada Torku Konyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu Bursaspor'dan Miroslav Stoch kullandı. Stoch'un ortasında Tomas Sivok altıpasın sol tarafında uygun durumda kafa vuruşunu yaptı, ancak vuruşunda top üstten auta gitt.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın çabası da başka gol getirmeyince mücadeleyi Torku Konyaspor 1 - 0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Konya Torku Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Oğuz Terzi

Torku Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Jagos Vukovic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Uğur İnceman, Ali Çamdalı, Marc Kibong Mbamba (Dk. 90 Vedat Bora), Abdou Traore (Dk. 65 Halil İbrahim Sönmez), Rijad Bajic (Dk. 74 Ömer Şişmanoğlu), Dimitar Rangelov

Bursaspor: Fehmi Mert Günok, Luis Jan Piers Advincula Castrillon (Dk. 46 Isaac Cuenca), Serdar Aziz, Tomas Sivok, Aziz Eraltay, Şamil Çinaz, Bekir Yılmaz, Balazs Dzsudzsak, Miroslav Stoch (Dk. 82 Emre Taşdemir), Josue Filipe Soares Pesqueira (Dk. 70 Sercan Yıldırım), Tomas Necid

Gol: Dk. 44 Rijad Bajic (Torku Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Balazs Dzsudzsak (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Marc Kibong Mbamba, Dk. 77 Uğur İnceman, 90+4 Ömer Şişmanoğlu (Torku Konyaspor), Dk. 48 Şamil Çinaz, Dk+2 Serdar Aziz, 90+4 Fehmi Mert Günok (Bursaspor)