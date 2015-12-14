Hamza Hamzaoğlu Lazio'nun Başına Geçiyor İddiası Ne Kadar Doğru?

Calveri şöyle konuştu:

Son Fenerbahçe eşleşmesinde şanssızdık. İstediğimiz sonuçları alamamıştık. Umarım bu sefer istediğimizi alırız. Galatasaray gibi güçlü bir takımla oynamak bizim için önemli... Yeniden İstanbul'a gideceğimiz için mutluyuz. Biz de onları Roma'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz.

"Pioli'den memnunuz"

Hamza Hamzaoğlu'yla ilgili herhangi bir temasımız olmadı. Mevcut teknik direktörümüz Stefano Pioli'den memnunuz. Herhangi bir teknik direktör değişimi yapmayı düşünmüyoruz.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması...

Lazio Genel Sekreteri Armando Calveri, Nyon'da eşleşmeyi değerlendirdi ve İtalyan medyasında çıkan Hamza Hamzaoğlu iddialarına da yanıt verdi.

Calveri şöyle konuştu:

Son Fenerbahçe eşleşmesinde şanssızdık. İstediğimiz sonuçları alamamıştık. Umarım bu sefer istediğimizi alırız. Galatasaray gibi güçlü bir takımla oynamak bizim için önemli... Yeniden İstanbul'a gideceğimiz için mutluyuz. Biz de onları Roma'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz.

"Pioli'den memnunuz"

Hamza Hamzaoğlu'yla ilgili herhangi bir temasımız olmadı. Mevcut teknik direktörümüz Stefano Pioli'den memnunuz. Herhangi bir teknik direktör değişimi yapmayı düşünmüyoruz.