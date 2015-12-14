Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hamza Hamzaoğlu Lazio'nun Başına Geçiyor İddiası Ne Kadar Doğru?

Lazio Genel Sekreterliğini yapan Armando Calveri UEFA kupasında eşleştikleri Galatasaray hakkında ve son dönemde oryaya atılan Hamza Hamzaoğlu Lazio ile anlaştı iddialarına cevap verdi

 Lazio Genel Sekreterliğini yapan  Armando Calveri UEFA kupasında eşleştikleri Galatasaray hakkında ve son dönemde oryaya atılan Hamza Hamzaoğlu Lazio ile anlaştı iddialarına cevap verdi
Calveri şöyle konuştu: 

Son Fenerbahçe eşleşmesinde şanssızdık. İstediğimiz sonuçları alamamıştık. Umarım bu sefer istediğimizi alırız. Galatasaray gibi güçlü bir takımla oynamak bizim için önemli... Yeniden İstanbul'a gideceğimiz için mutluyuz. Biz de onları Roma'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz.  

"Pioli'den memnunuz"

Hamza Hamzaoğlu'yla ilgili herhangi bir temasımız olmadı. Mevcut teknik direktörümüz Stefano Pioli'den memnunuz. Herhangi bir teknik direktör değişimi yapmayı düşünmüyoruz.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması...

Lazio Genel Sekreteri Armando Calveri, Nyon'da eşleşmeyi değerlendirdi ve İtalyan medyasında çıkan Hamza Hamzaoğlu iddialarına da yanıt verdi. 

Calveri şöyle konuştu: 

Son Fenerbahçe eşleşmesinde şanssızdık. İstediğimiz sonuçları alamamıştık. Umarım bu sefer istediğimizi alırız. Galatasaray gibi güçlü bir takımla oynamak bizim için önemli... Yeniden İstanbul'a gideceğimiz için mutluyuz. Biz de onları Roma'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz.  

"Pioli'den memnunuz"

Hamza Hamzaoğlu'yla ilgili herhangi bir temasımız olmadı. Mevcut teknik direktörümüz Stefano Pioli'den memnunuz. Herhangi bir teknik direktör değişimi yapmayı düşünmüyoruz.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Hamza HamzaoğluLazio
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.