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Hamza Hamzaoğlu istemedi Tom de Sutter ayrılmak istiyor

Hamza Hamzaoğlu'nun beğenmediği Tom de Sutter'in Bursaspor'da mutsuz olduğu ve yönetime ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi

Hamza Hamzaoğlu istemedi Tom de Sutter ayrılmak istiyor

 Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Bursaspor'da 2 gün izin izin alarak gittiği ülkesinden dönmeyen Macar futbolcu Balasz Dzsudzsak'ın ardından Tom de Sutter krizi de yaşanıyor. Yeşil-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligde forma giydiği 10 maçta golle tanışamayan 30 yaşındaki oyuncunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Bursaspor'un başında 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kadroya almadığı tecrübeli oyuncunun durumunun bir kaç gün içerisinde belli olacağı bildirildi.

Kaynak : İHA

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Hamza HamzaoğluTom De Sutter
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