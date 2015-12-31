Hamza Hamzaoğlu istemedi Tom de Sutter ayrılmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Bursaspor'da 2 gün izin izin alarak gittiği ülkesinden dönmeyen Macar futbolcu Balasz Dzsudzsak'ın ardından Tom de Sutter krizi de yaşanıyor. Yeşil-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligde forma giydiği 10 maçta golle tanışamayan 30 yaşındaki oyuncunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Bursaspor'un başında 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kadroya almadığı tecrübeli oyuncunun durumunun bir kaç gün içerisinde belli olacağı bildirildi.

Kaynak : İHA