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Hamza Hamzaoğlu istemedi iki isim gidiyor

Bursaspor yönetimi Hamza Hamzaoğlu'nun beğenmediği Josue ve Advincula ikilisini takımdan gönderme kararı aldı

Hamza Hamzaoğlu istemedi iki isim gidiyor

 Bursaspor, ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Portekizli Filipe Josue ile sağ kanat oyuncusu Luis Advincula'yı gözden çıkarttı.

Yeşil beyazlı takımın Antalya Belek'te başlayan 2'nci yarı kampına da bu yüzden Josue ile Advincula davet edilmedi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda her 2 futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi.

JOSUE DİSİPLİNSİZ OLUNCA...

Hamza Hamzaoğlu'nun göreve başladığı gün affedilen Portekizli Filipe Josue'nin ise disiplinsiz tavırlarının devam etmesi nedeniyle bu kararın aldığı belirtildi. Sezon başında 1 milyon 550 bin Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Luis Advincula, yeşil beyazlı takımda istenileni veremedi. Hamza Hamzaoğlu, göreve başladıktan sonra Advincula'nın yerine Japon oyuncu Hajime Hosogai'yi sağ bekte oynatmıştı.
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BursasporHamza Hamzaoğlu
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