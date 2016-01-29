Hamza Hamzaoğlu ile Bursaspor tutulamıyor

Sezona Ertuğrul Sağlam ile başlayan yeşil-beyazlı takım, bir türlü skor istikrarını yakalayamadı. Sağlam, kötü sonuçların devam etmesi üzerine ligde iç sahada 27 Kasım 2015'te Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından istifa etti.

Yardımcı antrenör Ersel Uzgur yönetiminde ligde deplasmanda Galatasaray'a 3-0, sahasında Osmanlıspor'a 4-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükçekmece Tepecikspor'u 3-2 yenen yeşil-beyazlı takımda, 17 Aralık 2015'te Hamza Hamzaoğlu dönemi start aldı.



Bursaspor, Hamzaoğlu yönetimindeki ilk resmi müsabakasını Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Torku Konyaspor ile oynadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Torku Konyaspor maçı sonrası çıkış

Torku Konyaspor maçı sonrası adeta vites yükselten Bursaspor, ligde ve kupada art arda başarılı sonuçlar almaya başladı.



Ligde önce Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Bursaspor, 2-1'lik skorla hanesine 3 puan yazdırmayı bildi. Ardından, ligin ikinci yarısının ilk mücadelesinde yeni stadı Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda Trabzonspor'la karşılaşan Bursa ekibi, 3 puanı 4-2'lik skorla kazandı.



Geçen hafta Gaziantepspor'a konuk olan Bursaspor, evine 3-2'lik skorla yine galip döndü.

Kupada da kayıp yok

Yeşil-beyazlı takım, Hamzaoğlu ile ligde olduğu gibi kupada da yoluna kayıpsız devam etti.



Eskişehirspor'u evinde 4-1 yenen Bursaspor, Boluspor'u yine evinde 3-0, deplasmanda da 1-0'lık skorlarla geçmeyi bildi. Genç oyuncularının ağırlıklı olduğu kadroyla Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-2 yenen Bursaspor, yine gençlerle Eskişehirspor'u bu kez deplasmanda 3-2 yenerek kupada son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Bursa temsilcisi, Hamza Hamzaoğlu ile ligde ve kupada çıktığı 9 maçın 8'ini kazanarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Geriden gelerek kazanıyor

Bursaspor, bu sezon ligde ve kupada son 8 galibiyetinden 5'inde yenik duruma düşmesine rağmen, "geri dönüşlere" imza atarak hanesine üçer puanı yazdırmayı başardı.

Süper Lig'de 2-1 kazandığı Mersin İdmanyurdu maçında 1-0, 4-2 galip geldiği Trabzonspor maçında 2-0, deplasmanda 3-2 önde bitirdiği Gaziantepspor maçında ise 1-0 yenik duruma düşen Bursa temsilcisi, oyundan düşmedi ve skorları lehine çevirmeyi bildi.



Yeşil-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda da 4-2 kazandığı Büyükçekmece Tepecikspor ve 3-2 galip ayrıldığı Eskişehirspor maçlarında 1-0 geriye düşse de 90 dakikalar sonunda gülen taraf oldu.