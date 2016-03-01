Hamza Hamzaoğlu gündemdeki isim Mustafa Denizli hakkında konustu!

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray'ın teknik direktörü Mustafa Denizli'nin dünkü mağlubiyetin ardından takımla vedalaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayırlısı olsun. Kulüp bir karar almış. Üzüldüm Mustafa hoca için. Herkes zamanı geldiğinde yerini başkasına devrediyor" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Eskişehirspor maçının zor olacağını biliyorduk. Eskişehirspor'un durumu itibariyle kazanmak zorunda oldukları maçtı. Düşündüğümüz gibi gelişti. Skoru yakaladık. Daha farklı skorla da bitirebilirdik. Rakibin de net pozisyonları vardı. Şükürler olsun iyi bir sonuçla döndük. Aşağısı ile olan irtibatı büyük ölçüde bitirdik. Kararlı bir şekilde yukarısı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz maç ne kadar önemliyse bu maç da önemli. Taraftar desteğini de arkamıza alarak iyi sonuçlar alabilirsek yukarılara tırmanırız" diye konuştu.

"TRANSFER İLK ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL"

'Gelecek sezonun planlamasını yapıyor musunuz?' sorusuna ise deneyimli teknik adam, "Transfer ilk önceliğimiz değil. Elimizdeki imkanları en maksimum şekilde değerlendirmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın performanslarını arttırma düşüncesindeyiz. Alabileceğimiz oyuncuları şimdiden takip etmekte fayda var. İnşallah ihtiyaç olmaz. Kulübümüze ekstra maliyet getirmeden çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"İYİ OYNADIĞIMIZI SÖYLEYEMEM"

Bir basın mensubunun, 'Kadroda revizyon devam edecek mi?' sorusuna da Hamzaoğlu, "Rakibimize göre oynamamız gerekiyordu. Son haftalardaki oyunumuz bizim istediğimizden uzaklaşmıştı. Futbol olarak iyi oynadığımızı söyleyemem. Biraz daha pozisyon üreten bir görüntü içinde olmamız gerekiyordu. Bu maçta farklı oynamamız gerektiğini düşündük. Rakibimiz her türlü riski alacaktı, haklı çıktık. Bakaye'nin performansı bizi mutlu etti. Elimizde 26-27 kişilik hazır bir kadro var. Bunları iyi şekilde kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU TÜR ŞEYLERE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Bakaye Traore'nin oyundan alınırken kendisine tepki göstermesine ilişkin ise deneyimli çalıştırıcı, "Bakaye uzun zamandan sonra ilk defa oynadı. Oyuncu farkında değil, birkaç tane eksiğinden dolayı hata yaptı, kaybetti ve riskli oldu bizim açımızdan. Daha fazla hırpalamanın gereği yoktu. Böyle bir değişiklik yaptık. Formayı yakalamış, bırakmak istememesi güzel bir şey. Tatlı bir sitem ama yapmaması gerekirdi. Bu tür şeylere taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" dedi.

"SERDAR'IN OYNAMASI ZOR GÖZÜKÜYOR"

Sakatlığı süren kaptan Serdar Aziz'in durumuna ilişkin de konuşan Hamzaoğlu, "Serdar takımla çalışıp, ayrılacak. Durumuna bakıp idmanının tamamına alacağız. Bu hafta oynaması zor görünüyor" diye konuştu.

"ÜZÜLDÜM MUSTAFA HOCA İÇİN"

Deneyimli teknik adam, eski takımı Galatasaray'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin dün alınan mağlubiyetin ardından bugün takımla vedalaştığının hatırlatılması üzerine ise, "Hayırlısı olsun. Kulüp bir karar almış. Üzüldüm Mustafa hoca için herkes zamanı geldiğinde yerini başkasına devrediyor" dedi.