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Hamza Hamzaoğlu Galatasaraylı futbolcunun peşinde
Hamza Hamzaoğlu transfer döneminde kadroya kattığı Bilal Kısa'yı yeni çalıştırdığı Bursaspor'a getirmeye kararlı gibi gözüküyor. Sarı kırmızılı ekibe transfer olduğu dönemde tepkiyle karşılanmıştı, tarafların anlaşıp bu transferin olabilir mi merak konusu
19 Aralık 2015 Cumartesi 12:01
Hamza Hamzaoğlu transfer döneminde kadroya kattığı Bilal Kısa'yı yeni çalıştırdığı Bursaspor'a getirmeye kararlı gibi gözüküyor. Sarı kırmızılı ekibe transfer olduğu dönemde tepkiyle karşılanmıştı, tarafların anlaşıp bu transferin olabilir mi merak konusu
Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor yönetimine Bilal Kısa'yı almaları için direktif verdi.
BİLAL'İ BURSASPOR'A İSTEDİ
Akhisar döneminden beri vazgeçemediği ve Galatasaray'a bile transfer ettirdiği oyunculardan biri olan Bilal Kısa'yı yeşil-beyazlı yöneticilere öneren Hamza Hamzaoğlu'nun tecrübeli oyuncuyu Bursaspor'a da istediği ortaya çıktı.
BİLAL KISA MUTSUZ
Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ın başına geçmesi ile formayı adeta unutan Bilal Kısa'nın Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılığından en çok üzüntü duyan isim olduğu ve o günden beri kulüpte mutsuz olduğu biliniyor.
YENİDEN BULUŞACAKLAR
Hatta son günlerde devre arasında Bilal ile yolların ayrılacağı iddiaları da sık bir şekilde dile gelmeye başlamıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Hamzaoğlu'nun Bilal ismini Bursaspor yönetimine verdiği ve ikilinin Bursa çatısı altında yeniden buluşabileceği ihtimali kuvvetlenmiş oldu.
JOSUE VE STOCH AFFEDİLDİ
Öte yandan yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Hamzaoğlu, yönetimin kadro dışı bıraktığı Josue ve Stoch'u görmek istedi. Bu iki isim dün akşamki idmanda yer aldı.
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