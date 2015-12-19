Hamza Hamzaoğlu Galatasaraylı futbolcunun peşinde

Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor yönetimine Bilal Kısa'yı almaları için direktif verdi.





BİLAL'İ BURSASPOR'A İSTEDİ

Akhisar döneminden beri vazgeçemediği ve Galatasaray 'a bile transfer ettirdiği oyunculardan biri olan Bilal Kısa'yı yeşil-beyazlı yöneticilere öneren Hamza Hamzaoğlu'nun tecrübeli oyuncuyu Bursaspor'a da istediği ortaya çıktı.

BİLAL KISA MUTSUZ

Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ın başına geçmesi ile formayı adeta unutan Bilal Kısa'nın Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılığından en çok üzüntü duyan isim olduğu ve o günden beri kulüpte mutsuz olduğu biliniyor.

YENİDEN BULUŞACAKLAR

Hatta son günlerde devre arasında Bilal ile yolların ayrılacağı iddiaları da sık bir şekilde dile gelmeye başlamıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Hamzaoğlu'nun Bilal ismini Bursaspor yönetimine verdiği ve ikilinin Bursa çatısı altında yeniden buluşabileceği ihtimali kuvvetlenmiş oldu.

JOSUE VE STOCH AFFEDİLDİ

Öte yandan yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Hamzaoğlu, yönetimin kadro dışı bıraktığı Josue ve Stoch'u görmek istedi. Bu iki isim dün akşamki idmanda yer aldı.