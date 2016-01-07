Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'ın 4 ismine talip

Bir süre çalışmayı düşünmüyordum. Olursa Avrupa'da çalışırım diye karar vermiştim. Yurtdışı tecrübesiyle tanışmak için. Amacım buydu. Ama Bursaspor'dan böyle teklif gelince içimde heyecan oluştu. Seyircisini ve futbol aşkını takip ediyordum. Neler yapabilirim burada diye önceden de hayallerim vardı. Bu isteğe karşılık verme arzusu doğdu ve şu anda da doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Kadro kalitesi gayet iyi... Eksiklerimiz var takviyeler gerekli ama mevcut kadronun istekli olması bizi çok mutlu ediyor. 1-2 takviyeyle çok daha farklı bir Bursaspor göreceğiz.

"G.SARAY BIRAKIRSA ALIRIM"

Galatasaray'dan oyuncuya talip olmak orada huzursuzluk çıkartır ama orada her oyuncumun arkasındayım. Onlar ayrılık isterse ve benim de ihtiyacım varsa her oyuncuyu alabilirim. Umut Bulut, Sabri, Bilal, Jem... Kim olursa olsun. Hepsinden memnundum...

2 TRANSFER HEDEFİ VAR

Batalla ile olumlu görüşmeler var. Buraya hizmet etmiş önemli bir isim. Çin'de de katkıları oldu. İyi izler bırakmış burada da. Taraftar seviyor. Olmazsa başka alternatiflerimiz var. Belluschi için görüşmeler sürüyor. Bazı şeylerin çözülmesi gerekiyor. Onu da burada görebiliriz. Olmazsa olmaz değil, başka alternatifler düşünebiliriz.

EN ÇOK ONLAR AĞLIYOR...

Ülkemizde istikrar yakalanamıyor... Kulüplerimiz sürekli kongre telaşı ve antrenör telaşı içinde. Tabii bundan sebeplenen insanlar var, böyle olmasını istiyorlar. Bazı muslukları kapanır. Onlar bu istikrarı istemiyor. Böyle bir düzen içindeyiz. Kim ne derse desin biz teknik direktörleriz. Bu işe yapmaya devam edeceğiz, nereye varırız bilemiyorum. En çok ağlayanlar da maalesef onlar...