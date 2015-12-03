Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'ı bombaladı!

Galatasaray'a daha güçlü olarak dönmek istediğini ifade eden Hamzaoğlu, "İleride kulübüm yine beni hizmet için çağırırsa yarım kalan hedeflerimize ulaşmayı arzu ederim. Dönmek istiyorum. Şu anda aldığım direkt bir teklif yok ve ben de biraz dinlenmek istiyorum. Daha farklı tecrübeler yaşamak istiyorum, öncelikli olarak gelirse yurt dışından bir teklif gelirse değerlendirmek istiyorum. Bursaspor'dan bir teklif gelmedi, şartlar uygun olursa, proje uygun olursa her kulüpte çekinmeden çalışabilirim" ifadelerini kullandı.





"BASININ BİR KISMI BANA OPERASYON YAPTI"

Hamzaoğlu ayrıca, kendisine operasyon yapıldığını ima ederek, "Galatasaray'da beni çok yıpratmaya çalıştılar, özellikle bazı gazeteciler benim için çok ağır eleştirilerde bulundu. Basın tarafından kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışıldık. 1 sene şampiyon olduk, sanırım 2. şampiyonluk fazla olurdu." şeklinde konuştu.

"SABAH TRANSFER KONUŞTUK, AKŞAM GİTTİM"

Galatasaray'dan ayrıl sebebinin, bir gün önce basına yaptığı açıklamalar olarak kendisine sunulduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Ayrılık günü sabah antrenmandaydık. Scout ekibiyle devre arasında yapacağımız transferleri konuştuk. Cenk aradı, Fatih İşbecer'in aradığını ve kulübe çağırdığını söyledi. Trafik var diye yarın konuşsak olur mu dedim. "Sonra telefon geldi, çağırdılar. Hocam bekliyoruz dediler, çıktım yola gittim. Yolda Fatih hocayla konuştuk hatta. Görüşmek için odaya girdik, başkan karşıladı beni, hemen 'Biz ayrılma kararı aldık' dedi bana. Gittim, oturur oturmaz başkan dedi ki,yolları ayırmak istiyoruz. Bende hayırlı olsun dedim.Sebebi Umut açıklamalarımmış.'' dedi.

"GALATASARAY'DA BAŞARILIYDIK"

"Galatasaray'da başarılı bir dönem geçirdik, geldiğimiz zaman kötü bir dönemdi ancak iyi şeyler yaptık, 3 kupa birden aldık. Bu sezon da iyi bir takım bıraktık, Atletico Madrid maçından da çok ümitliydim, kazanabilirdik. Bu sene de baktığımız zaman hedeflerinden sapan bir Galatasaray yoktu, yönetim böyle bir karar aldı ve biz de saygı duyduk."

"Ibrahimovic bizim ilgi alanımızda değildi ve bizim mevcut ekonomik yapımızı göz önüne aldığımız zaman da böyle bir transferi yapmak çok zordu. Ben de isterdim ama mümkün değil. Ben de Bruma'nın Telles'in kiralanmasını istemezdim ama önümüzdeki yıllara kadroyu hazırlamak istedik."





"DANİ ALVES 7 MİLYON EURO İSTEDİ"

"Dani Alves ile ilgili bir düşüncemiz oldu, Tarık geçen sezon performans olarak düşüktü. Sabri ile de devam edecektik. Alves'in menajeri geldi, görüştük. Kendisi ile ben, telefondan görüştüm ancak istediği rakamlar çoktu. Bizden imza parasıyla beraber 7 milyon euro istedi, bu olmadı. Maxi Pereira da bizden 4 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon euro talep etti ama ekonomik olarak çoktu. Biz de alternatif olarak Sabri ile devam ettik."





MARIO GOMEZ İLK TERCİHİM OLMADI

"Mario Gomez ile ilgili başka bir planlarımız vardı, Avusturya'da Cüneyt ağabey ile Mario Gomez yeniden gündeme geldi, ben Niasse tarzı bir oyuncu istedim ama daha sonra Gomez'e alıcı gözüyle bir daha baktık. Fiorentina'da iyi şeyler yapmadı ancak biz yine de üzerine gittik, bize 9 milyon euroluk maliyet çıkarttılar, Beşiktaş başka bir yöntem ile transfer yaptı"

BİLAL KISA, MELO'NUN ALTERNATİFİ DEĞİL

"Biz Bilal'ı Melo'nun alternatifi olarak almadık. Biz, 2.5 milyon euroluk Dzemaili'yi alternatif olmasın dedik, 750 bin euroya Bilal'i alternatif yapalım dedik. Aynı şekilde 2 milyon euro alan Yekta alternatifimiz olmasın, 600 bin euro alan Jem Karacan alternatifimiz olsun dedik. Galatasaray, transferi ilk defa artı ile kapattı"

BURAK YILMAZ KONUSU...

"Ben, her oyuncunun maksimumu vermesi için çaba gösterdim. Bunun için de bazı yöntemler vardır. Ben de Burak'tan verim almak için her yolu denedim. Biz geldiğimiz zaman sürekli ofsayta düşen bir Burak vardı ve bunu da biraz törpülemeye başladık. Bir süre iyi gittik ancak daha sonra Burak kendi stiline döndü. Sivas'ta da özellikle Umut'u oynatmadım, Podolski ile başladım ki Burak gereken mesajı alsın. Benim hiçbir oyuncum ile sorunum olmadı, olamaz ve sorunum olan oyuncu ile beraber çalışmam"





SNEIJDER BENİ ARADI VE KONUŞTUK

"Sneijder bana mesaj attı, daha sonra da telefon ile konuştuk. Söylediklerinin yanlış yere çekildiğini söyledi ve takım olarak bazı şeyleri yapmamız gerektiğini ima ettim dedi. Benim bir sorunum yok, bundan sonrası önemli, takılmamak gerekir. İyi bir takım var ve oyuncuların söylemleri de normal. Çok zor bir psikoloji de maça çıkıyorlar. Geçen sene o şampiyonluk nasıl kazanıldı? Çalışıyoruz demek ki..."

"KEVIN, SÖZLEŞMEYİ İMZALADIĞINDA "GİTMEK" İSTİYORUM DEDİ"

Felipe Melo gitmeseydi, Kevin'i almayacaktık. Kevin'in lisansı yetişmedi, saniyeler dakikalar etkili oldu, kimseyi suçlamıyorum bu konuda, herkes elinden geleni yaptı. Kevin, ilk anlaştığımız zaman bizi de aynı şekilde geldi ve gitmek istediğini söyledi, "Geri dönmek istiyorum" dedi. Kevin ile konuştuk ve kendisine Almanya'ya gitmesi için izin verdim, daha sonra İstanbul'a geldi ve yine haftasonları Almanya'ya gitmesi için de izin verdik. Son zamanlarda da kendisinden çok memnunduk, kendisi de bizi benimsedi, arkadaşları ile olan diyaloğu da iyiydi.

"MUSTAFA HOCAM İLE DÜN YARIM SAAT KONUŞTUK"

"Mustafa hocama ilk Galatasaray'a imza attığı anda mesaj attım, hayırlı olsun dedim. Dün de aynı şekilde hocam ile görüştük. Bir türlü görüşememiştik ama şu dün akşam konuştuk. Hocamla yarım saat konuştuk, takımla da ilgili bazı şeyler konuştuk. Mustafa hocamın telefonunu açmama gibi bir durumumuz söz konusu olamaz, kendisi benim hocamdır. İyi bir kadro var, bu puan farkına ne taraftarlarımız ne de camiamız takılmasın."

"BENDEN İSTENEN RAPORU, BASINDAN DUYDUM"

"Galatasaray'ın Astana karşısında aldığı beraberlik çok abartılı. Baktığımız zaman Atletico Madrid ve Benfica da puan kaybetti, bizim nasıl puan kaybettiğimiz de belli. Astana maçında sonra yönetimden bir talep geldi ve bu zamanda bu rapor nedir dedim, Başakşehir maçından sonra gerekirse raporumu yazar veririm dedim. Yönetimin benden rapor istemeden önce basına veriyor, ben de basından duyuyorum, benim kızdığım konu da bu. Bunlar çok önemli şeyler, özellikle başarısız sonuçlardan sonra gösterilecek olan dayanışma çok önemli. Ben, Cenk ve Mehmet ayrı ayrı rapor yazdık ve daha sonra bunu bir bütün haline getirerek yönetime sunduk, Galatasaray'da bu kırılma anlarından biriydi"