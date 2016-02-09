Hamza Hamzaoğlu Galatasaray hakkında skandal sözler!

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, hedeflerinin ilk 6 içerisinde yer almak olduğunu belirterek, "Bazı kulüpler ceza alırsa 6'ıncı, 7'incide Avrupa'ya gidebilir" dedi.



Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulübün resmi televizyonunda yayınlanan Santra programında önemli açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇELİYDİM, İNKAR MI EDEYİM?"

Bursasporlu taraftarların röportajlarında eski takımı Galatasaray hakkındaki açıklamaları sebebiyle eleştirilerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Ben taraftarlarımızın haklı eleştirilerini normal karşılıyorum. Sağduyulu düşünürlerse doğruyu bulursunuz. Siz beni 'Galatasaraylı Hamza' olarak tanırsınız. Ben Bursaspor ile özdeşleşecek başarıları yakalamadım. Ben buradan başka bir kulübe gittiğimde bana Bursaspor'u soracaklar. Ben onlara 'Ben buradayım, Bursaspor'u konuşamam' diyemem. Bizler futbola hizmet eden insanlarız. Galatasaray'a ilk gittiğim gün kulübün dergisi benimle röportaj yaptı. Derginin yazarı önceki dergilerden araştırmış ve bana 'Siz çocukluğunuzda Fenerbahçeli miydiniz?' dedi. Ben de küçükken Fenerbahçeliydim' dedim. İnkar mı edeyim? Ben hep Galatasaraylıydım mı diyeyim? Gerçekler neyse kimseden çekinmeden konuşmak lazım" dedi.





"BURADA UZUN YILLAR ÇALIŞMAYI DİLİYORUM"

'Bursaspor taraftarının beni anlayacağını biliyorum' diyen Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana olan ilgilerinden bunu iyi anlıyorum. Sürekli 3 büyük diye tabir edilen takımlardan konuşulması taraftarı da rahatsız ettiği için onlar isimlerini dahi duymak istemiyor. Biz de 5. büyüğüz. Onları yakalamak için çalışacağız. Onlardan daha iyi olmaya çalışacağız. Rakiplerinizin artılarını eksiklerini analiz etmelisiniz. Ben geçen sene 3 kupa alan takımın hocasıydım. İnşallah uzun yıllar burada çalışmayı diliyorum, onun için geldik. Buradan ayrıldığım zaman da burası için olan duygularımı değiştirmeyeceğim."





"2 PUAN KAYBETTİK, ÇOK ŞEY KAZANDIK"

Başakşehir maçında takımın performansını da değerlendiren Hamzaoğlu, "3-1'den 3-3 olunca yenilmiş gibi olduk. Berabere kaldığımızda bile yenilmiş kadar üzülüyorsak doğru yoldayız. 10 kişi de kalsak, 9 kişi de kalsak rakibimizi yenmek için sahada olmalıyız. Oyuncularımı da bu anlamda tebrik ettim. Bu maçta 2 puan kaybettik ama çok önemli değerleri kazandık diye düşünüyorum" dedi.

"BİRÇOK ALTERNATİFTEN DENİZ'İ SEÇTİK"

Yeni transferlerden Deniz Yılmaz'ın performansını da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Bundan sonra da istikrarlı bir kadro oluşturmamız lazım. Oyuncuların birbirine alışması lazım. Rekabeti de en üst düzeye çıkarmamız lazım. Deniz Yılmaz benim 2006 yılında genç milli takımlardan oyuncumdu. Oradan tanıyorum. Trabzon'da oynadığı maçlarda yaptıklarını biliyorum. Birçok alternatif vardı ama biz Deniz'i tercih ettik. İnşallah performansını daha da arttırarak katkısını devam ettirir" diye konuştu.





"BATALLA İÇİN SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla'nın takımı çok iyi organize ettiğini ifade eden Hamza Hamzaoğlu, "Batalla için söylenecek bir şey yok. Antrenmanda maçta aynı ciddiyetle çalışıyor. Takımı sahada çok iyi organize ediyor. Hem kendisi oynuyor, hem de takımı oynatıyor. Bize alalım mı diye teklif edildiğinde biz tekrar Çin'deki takımındaki performansını izledik. Bize katkı sağlayacağına inandık. Bursaspor taraftarı da kendisini çok istiyordu. Seyirci ile de bütünlük sağlamak için iyi bir transfer oldu. 2-3 haftadır bizimle beraber. Özel çalışmalar yaptık. Doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, yardımcı hocalarımız onu hazırladı. Oynadıkça maç kondisyonunu da yakalayacak" dedi.

"GÖZÜMÜ KIRPMADAN GENÇLERİ OYNATIRIM"

Takımdaki eksik oyuncuların hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Benden hiçbir zaman 'Şu sakat, bu cezalı ne yapacağız?' diye bir şey duyamazsınız. Ben gözümü kırpmadan genç arkadaşlarımızla da oynarım. Serdar, Necid ve Sercan çok önemli oyuncular. Eksik olan oyuncuya ağlarken bu taraftakileri görmezden gelemeyiz. 25 kişilik kadromuz varsa hiçbir maça eksik çıkmayız" diye konuştu.

"HENÜZ İSTEDİĞİM SERCAN SAHADA YOK"

Sercan Yıldırım'ın performansını da değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takıma gitmesi Sercan'a bağlı. Fatih Hoca ile zamanı geldiğinde konuşuruz. Hoca benim sözüme bakarak almaz, Sercan'ın performansına bakarak alır. Bu performansını devam ettirmesi ve üstüne çıkması lazım. Henüz istediğim Sercan yok sahada. Zaman zaman var zaman zaman sahada yok. Bu performansını arttırması lazım."

"MERT'İ DİNLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

'Kalede rotasyona gitmeyi düşünüyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Hamzaoğlu, "Sezon başından beri hatalı goller yenilebilir ama bunu bir kişiye bağlamak doğru değil. Mert hata yapıyor gol yiyor, savunma hata yapıyor Mert gol yiyor. Kalecilerin şanssızlığı; hataları hemen karşılığını buluyor. Bu hafta Mert'i dinlendirmeyi düşünüyoruz. Israr edersek onu kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Taraftarlarımızın anlayış göstereceğini düşünüyoruz. Biz onların üstünde baskı yapıp hatalarını arttırmayalım. Bugün Okan'ı da hiç düşünmeden oynatırız. Mert'i kazanmak durumundaydık. Şimdi doğru zamanıdır. Hafta sonu Harun ile beraber devam edeceğiz. O da çalışmalarını hiç aksatmadı. Ne zaman görev versek yerine getirdi. Her hata yapanı bu kulüpten göndermek için çaba gösterirsek oynayacak oyuncu bulamayız" diye konuştu.

"JEM'İN OYUN BİLGİSİNE ÇOK İNANIYORUM"

Devre arasında takıma katılan Jem Paul Karacan hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Jem'i 17 yaşındayken İngiltere'de izleyip, milli takıma kazandıran benim. Onun da oyun bilgisine çok inanıyorum. Zaman içinde onu da göreceğiz. 25 kişilik kadromuzda olan oyuncularımıza güveniyorum. Bize ne vereceğini biliyor olmamız Jem'i transfer etmemiz de öncelik sağladı. Önümüzdeki sezon için takımdaki eksiklerin çalışmalarına şimdiden başlayacağız" şeklinde konuştu.





"BENİM SAHAYA GİRMEMEM LAZIMDI"

Başakşehir ile oynanan karşılaşmada hakeme itirazı sebebiyle tribüne gönderilmesine ilişkin ise Hamzaoğlu, "Dördüncü hakeme sarı kartlık bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım. O bana bir şey demedi, yüzüme ile bakmadı. Ben de derdimi anlatmak için sahaya daldım. Benim sahaya girmemem lazımdı" diye konuştu.

"HAKEM HATALARINDAN BAYA CANIMIZ YANMIŞ"

Programda hakem Hüseyin Göçek'in Bursaspor'un aleyhinde verdiği iddia edilen kararların görüntülerinin yayınlanmasının ardından Hamzaoğlu, "Ben oyuncularımın sadece oyuna konsantre olmalarını istiyorum. Bu hatalar hep olacak. Taraftarlarımız sadece takımımızı desteklesinler. Hakem hatalarından da baya bir canımız yanmış. Yine de kötü düşünmek istemiyorum. Bunların bitmesi lazım" dedi.

"SERDAR BU HAFTA OYNAYAMAZ"

Hamzaoğlu, sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in ligin 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Serdar bu hafta oynayamaz ama önümüzdeki hafta inşallah yetişir. Emre ve Jorquera'nın da küçük sakatlık problemleri var" diye konuştu.





"FENERBAHÇE MAÇINDA NASIL ATMOSFER OLACAĞINI SİZ BENDEN İYİ BİLİRSİNİZ"

Ligin 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe maçını inşallah iyi bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum ama önce Gençlerbirliği maçımız var. Fenerbahçe maçında nasıl bir atmosfer olacağını siz benden iyi bilirsiniz" dedi.

"BAZI KULÜPLER CEZA ALIRSA…"

Hedeflerinin sezon sonunda ilk 6 içinde yer almak olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Bazı kulüpler ceza alırsa 6'ıncı ve 7'inci de Avrupa'ya gidebilir. Henüz istediğimiz seviyede değiliz. Düşündüğümüz hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Yerli yabancı, yaşlı genç ayrımı yapmıyorum. Benim için oyuncu oyuncudur. Kimi kimle değerlendirmek istiyorsam onu tercih ediyorum" şeklinde konuştu.





"DZSUDZSAK VE STOCH ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKLAR"

Dzsudzsak ve Stoch'un performanslarını da değerlendiren Hamzaoğlu, "İkisi de yeteneğine inandığım oyuncular. Kendilerini de ispat ettiler. Dzsudzsak yeni bir ülkeye geldi. Buradaki anlayışı benimsemesi için biraz daha takım içinde yorulması gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olursa oynayacaklarına inanıyorum. Oyuncularımızın oynatsanız da oynatmasanız da size olan tutumları değişmiyor. Ben inanıyorum ki Dzsudzsak da, Stoch da çok önemli katkılar sağlayacaklar" diye konuştu.





"ALTYAPIMIZDA KAYNAK VAR"

'Cebimizde 3 lira varken, 10 lira harcamayacağız' diyen Hamza Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizde değer varsa başka tarafa bakmayacağız. Altyapımızda bu kaynak var. Bütün kulüplerde transferde yönetimle beraber bu çalışmaları yaptık. Beraberce her şeyi düşünerek hareket ettik. Biz teknik anlamda isteklerimizi sunduk, en uygunu ne olur diye hareket ettik. Kulübümüze mali yük getirecek oyunculardan ziyade kendi kaynaklarımıza önem vereceğiz. Bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"FENERBAHÇE MAÇINDA TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Futbolu seven bir taraftarlarının olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Sahada mücadele edilsin istiyor, savaş verilsin istiyorlar. Bence bu yönden çok şanslıyız. İnşallah Gençlerbirliği maçından iyi bir skorla dönersek Fenerbahçe maçında onları mutlu edeceğimize inanıyorum" dedi.