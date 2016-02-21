Hamza Hamzaoğlu Fenerbahçe'ye iyi gelmiyor!

Bursaspor, ligin 22. haftasında seyircisiz oynanan maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, bu yarışta yara aldı. Pereira'nın öğrencileri, 22 hafta sonunda puanını 50'ye çıkarırken, iki maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 48 puanla 2. sırada yer alıyor.





İKİ MAÇTA 4 PUAN KAYBETTİ