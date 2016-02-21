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Hamza Hamzaoğlu Fenerbahçe'ye iyi gelmiyor!

Bursаspоr Tеknik Dirеktörü Hamza Hаmzаоğlu, bu sеzоn Fеnеrbаhçе'yе kаrşı iki kаrşılаşmаdа da bеrаbеrlik аlırkеn, zirve mücadelesi veren sаrı-lаcivеrtlilеrе 4 puаn kаyıp yаşаttı

Hamza Hamzaoğlu Fenerbahçe'ye iyi gelmiyor!

 Bursaspor, ligin 22. haftasında seyircisiz oynanan maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, bu yarışta yara aldı. Pereira'nın öğrencileri, 22 hafta sonunda puanını 50'ye çıkarırken, iki maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 48 puanla 2. sırada yer alıyor.


İKİ MAÇTA 4 PUAN KAYBETTİ

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu sezon Fenerbahçe'ye ikinci kez rakip oldu. Sezonun ilk yarısında Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Ligin ikinci yarısında ise bu kez Bursaspor'un başında Portekizli teknik adam Pereira'ya rakip olan tecrübeli çalıştırıcı, sahadan yine bir puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Hamzaoğlu'na rakip olduğu iki maçta 4 puan kaybetti.
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FenerbahçeBursasporHamza Hamzaoğlu
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