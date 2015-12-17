Hamza Hamzaoğlu Bursaspor ilk antrenmanına bu akşam çıkıyor

Başarılı geçen sezonun ardından 3 kupalı teknik direktör ünvanı alan Hamza Hamzaoğlu Galatasaray yönetiminin aldığı bir kararla takımdan ayrılmıştı, sezon başından beri zor dönem geçiren Bursaspor yönetimi Hamza Hamzaoğlu'nu ikna edip takımın başına getirdi, Hamza Hamzaoğlu ile her konuda anlaşıldığı ve bu akşam yapılacak olan idman sahasında takımla birlikte hamza hocanın çıkacağı haberi geldi

17 Aralık 2015 Perşembe 12:52