Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hamza Hamzaoğlu Bursaspor ilk antrenmanına bu akşam çıkıyor
Başarılı geçen sezonun ardından 3 kupalı teknik direktör ünvanı alan Hamza Hamzaoğlu Galatasaray yönetiminin aldığı bir kararla takımdan ayrılmıştı, sezon başından beri zor dönem geçiren Bursaspor yönetimi Hamza Hamzaoğlu'nu ikna edip takımın başına getirdi, Hamza Hamzaoğlu ile her konuda anlaşıldığı ve bu akşam yapılacak olan idman sahasında takımla birlikte hamza hocanın çıkacağı haberi geldi
17 Aralık 2015 Perşembe 12:52
Başarılı geçen sezonun ardından 3 kupalı teknik direktör ünvanı alan Hamza Hamzaoğlu Galatasaray yönetiminin aldığı bir kararla takımdan ayrılmıştı, sezon başından beri zor dönem geçiren Bursaspor yönetimi Hamza Hamzaoğlu'nu ikna edip takımın başına getirdi, Hamza Hamzaoğlu ile her konuda anlaşıldığı ve bu akşam yapılacak olan idman sahasında takımla birlikte hamza hocanın çıkacağı haberi geldi
Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Ersel Uzgur ile yola devam etme kararı alan Bursaspor Yönetim Kurulu, üst üste gelen yenilgilerden sonra karar değiştirdi.
Ligdeki son 5 maçın tamamını kaybeden yeşil beyazlıların yönetimi, teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu isminde karar kıldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 3 kupa kazandıran başarılı teknik adamla görüşme yapan Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, her konuda anlaşma sağladı.
Yeşil beyazlı yönetimin bugün transferi açıklaması bekleniyor.
Bursaspor Yönetim Kurulu, Ertuğrul Sağlam'ın ardından Murat Yakın, Ersun Yanal ve Zico ile görüşmüş, ancak üç teknik adamla da parasal konularda anlaşma sağlayamamıştı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, "Bir süre dinlenip ondan sonra mesleğime devam edeceğim. Tercihim yurt dışı" diyen Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'dan gelen teklifi reddetmişti.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Hamza HamzaoğluBursapor
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.