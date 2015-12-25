Hamza Hamzaoğlu Bursaspor'da ilk galibiyetini Ziraat Türkiye Kupasında aldı

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, güzel bir oyunla iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, daha iyisini de yapabileceklerini söyledi.



Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kupada ikinci maçlarına çıktıklarını belirten Hamzaoğlu, “Bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. İyi bir galibiyet ve iyi sonuç aldık. Takımımız çok daha iyisini yapabilir. Önümüzde çok zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Önümüzdeki maça da ciddi şekilde hazırlanacağız. Bugün takımımın ortaya koyduğu futbol gelecek adına bizi ümitlendirdi. Taraftarımızın coşkusuyla bütünleştiğimizde yapacağımız şeyler beni daha da heyecanlandırdı” diye konuştu.

“BİZİM İŞİMİZ SAHADA”

Yönetimin aldığı kongre kararı ile ilgili sorulan soruya Hamzaoğlu, “Gönül isterdi ki böyle karar olmasın. Her şey yolunda gitsin. Maalesef kulüplerde bu tür şeyler oluyor. Bursaspor kendine layık, gönülden hizmet eden başkanını ve yönetimini seçecektir. Bizim işimiz sahada. Biz sahada işimizi yapmaya devam edeceğiz. Kongre kararı transfer sürecini etkilemez. Vaktimiz olacak. O zamana kadar biz hazırlıklarımızı yapacağız” diye cevapladı.

“SUTTER’İN SAKATLIĞI VAR”

Hamzaoğlu, Sutter’in kadroda olmaması ve Hosagai’nin performansıyla alakalı soruya ise, “Sutter’in sakatlığı var. Hosagai’yi o mevkide düşündük. Luis farklı oyuncu. Biz daha farklı oyuncu düşündük. Erdem de sakatlığından dolayı oynamayınca Hosagai’yi orada düşündük. Bugün de iyi oynadı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde cevapladı.

“ZAMAN ZAMAN MAÇI BIRAKIP, TARAFTARIMIZI İZLEDİM”

Taraftarların penaltı atması için kaleci Harun lehinde tezahüratlar yapmasıyla ilgili soru üzerine de Hamzaoğlu, şöyle cevap verdi:

“Rakibimiz kim olursa olsun saygı duymalıyız. Taraftarımızı anlıyorum. Zaman zaman maçı bırakıp onları izledim. Çok eğlenceli anlar yaptılar. Penaltıcımız Josue. Onun kullanması lazım. Rakibimizi küçümsememiz lazım.”