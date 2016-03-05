Hamit Altıntop Galatasaray yönetimini şoke etti!

Bayern Münih ve Real Madrid gibi dünya devlerinde oynayan ancak hep sakatlıklardan mustarip olan Hamit Altıntop'un sarı kırmızılılardaki kaderi de çok farklı olmadı. Yine sakatlanan tecrübeli ismin futbol hayatı da bitebilir.



HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI VE YAŞATTI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2012'de Hamit Altıntop, Fenerbahçe ile girilen çetin transfer rekabeti sonrasında büyük beklentilerle Galatasaraylı oldu. 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında, 4 yıllık imza attı ancak yaşadığı sakatlıklarla büyük hayal kırıklığı yaşadı ve yaşattı. 4 sezonda 80 kez forma giyen Hamit'in dönüş müjdesi beklenirken, bir kez daha kara haber geldi kendisinden!

AYAĞI KIRILDI

Önceki gün idmanda bir pozisyonda Koray Günter'in tekmesiyle acı içinde yere yığıldı. Dünkü kontrollerde sol ayak bileğinin kırıldığı tespit edildi. Böylece yıldız oyuncu G.Saray'daki 4. sezonunda 7. kez sakatlandı, kariyeri de tehlikeye girdi.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK

Kulüpten dün yapılan açıklamada, çekilen MR neticesinde 33 yaşındaki oyuncunun darbeye bağlı olarak sol ayak bileğine bağlı posterior malleol (ayak bileği) kırığı oluştuğu tespit edildi. Bu sakatlıkla tecrübeli oyuncunun Galatasaray defteri de dramatik bir şekilde kapanmış oldu. Çünkü sarı kırmızılı yönetim, sakatlıklardan başını kurtaramayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hamit Altıntop ile zaten sözleşme yenilemeyi düşünmüyordu. Son yaşadığı sakatlıkla birlikte takımda kalma ihtimali tamamen ortadan kalktı.

HAMİT'TEN VERİM ALINAMADI

Hamit Altıntop'un yaşadığı dramın bir başka versiyonunu da Galatasararay Kulübü yaşadı. Çünkü sarı kırmızılılar, toplam 15 milyon Euro'ya mal olan oyuncudan doğru düzgün bir verim alamadı. Madalyonun diğer yüzünde de G.Saray dramı var. Zira Fenerbahçe'nin elinden alınan Hamit'e yapılan yatırımın karşılığı doğru düzgün alınamadı. 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra Galatasaray, Hamit'e 4 sezon için maç başı ve başarı primleri hariç, toplam 14.8 milyon Euro ödedi. Hamit ise, bunun karşığında 80 maçta 3 gol ve 9 asistle cevap verebildi. Yani Hamit'in bir maçı 185 bin Euro'ya mal oldu! Oyuncu bu sezon geçirdiği menisküs sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemedi. En azından sezonun son bölümüne yetişmeyi bekleyen oyuncunun bu planı da tutmadı.

REAL'E FEDA ASLAN'A CEFA!

Real Madrid'te sakatlığı boyunca 1 milyon Euro'luk alacağından feragat eden Hamit, G.Saray'ın "Paranı biraz geç ödeyelim" önerisini ise, reddetti. Hamit Altıntop ile Galatasaray yönetimi arasında son dönemde ipler gerilmişti. Yönetim, Hamit'in menajeri Reza Fazeli ile görüşüp "Paranızı biraz geç ödeyelim. Bize anlayış gösterin" dedi. Ancak bu sezon bir dakika bile oynamayan ve garanti 2 milyon 750 bin Euro olan Hamit'in menajeri Fazeli, yönetime "Hayır" dedi. 2011'de Real Madrid'e giden ama orada da sakatlanan Hamit, büyük bir jest yapmış ve sahalara dönene kadar 1 milyon Euro'luk parasını almamıştı. Hamit, bu hareketinden ötürü Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Ajax maçında oyuna girdiğinde taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı.