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Hami Mandıralı'ya ilk maçında tatsız sonuç

Kupa maçında Gaziantep ile kaşılaşan Trabzonspor deplasmanda 2-0 mağlup olarak teknik direktör Hami Mandıralı'ya ilk maçında kötü bir sürpriz yaşattılar

Hami Mandıralı'ya ilk maçında tatsız sonuç

 Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 6. haftanın son karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele Gaziantepspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada, Orkan'ın kullandığı kornerde topa ceza sahası içerisindeki Hakan Çinemre kafayla vurdu. Top auta çıktı.
42. dakikada, Orkan'ın sol kanattan kullandığı kornere ceza sahası içerisinde bulunan Hakan Çinemre bekletmeden vurdu ve Gaziantespor'u öne geçiren golü attı. 1-0
53. dakikada, Gaziantepspor'un sol kanattan gelişen atağında Emre arka direğe ortaladı. Orkan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
65. dakikada, Gaziantepspor'dan Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topta Orkan'ın zayıf şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
69. dakikada, kaleci Muhammed'in uzun topu Trabzonspor savunmasından sekti. Ceza sahası içerisinde Musa'nın ters kafa vuruşunda topu iyi takip eden Muhammet Uyanık, kale direğine yakın noktadan topu uzak köşeye göndererek ağlarla buluşturdu. 2-0
Maçta başka gol olmayınca Gaziantepspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

STAT: Kamil Ocak

HAKEMLER: Arda Kardeşler xx, Çetin Demirhan xx, Serdar İla xx

GAZİANTEPSPOR: Alperen xx, Koray xx, Hakan xx, İlker xx (Muhammet Uyanık dk. 56 xx), Orkan xx, Emre xx, Abdülkadir xx, Muhamed xx, Abuda xx (Serkan dk. 77 x), Habibou xx (Oktay dk. 46 x), Caner xx

YEDEKLER: Bora, Barış, Putsila, Erdem

TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu

TRABZONSPOR: Esteban xx, Musa xx, Douglas xx, Salih xx (Yusuf dk. 85 x), Alper xx, Okay xx, Sefa xx, Özer xx, Marin xx (Abdülkadir Ömür dk. 75 x), Yusuf xx (Muhammet Beşir dk. 61 x), Deniz xx

YEDEKLER: Yavuz, İshak, Fatih, Ramazan

TEKNİK DİREKTÖR: Hami Mandıralı

GOLLER: Hakan (dk. 42), Muhammet Uyanık (dk. 68) (Gaziantepspor)

SARI KART: Okay (Trabzonspor)
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Hami Mandıralı
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