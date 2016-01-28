Hami Mandıralı'ya ilk maçında tatsız sonuç

Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 6. haftanın son karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele Gaziantepspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada, Orkan'ın kullandığı kornerde topa ceza sahası içerisindeki Hakan Çinemre kafayla vurdu. Top auta çıktı.
42. dakikada, Orkan'ın sol kanattan kullandığı kornere ceza sahası içerisinde bulunan Hakan Çinemre bekletmeden vurdu ve Gaziantespor'u öne geçiren golü attı. 1-0
53. dakikada, Gaziantepspor'un sol kanattan gelişen atağında Emre arka direğe ortaladı. Orkan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
65. dakikada, Gaziantepspor'dan Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topta Orkan'ın zayıf şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
69. dakikada, kaleci Muhammed'in uzun topu Trabzonspor savunmasından sekti. Ceza sahası içerisinde Musa'nın ters kafa vuruşunda topu iyi takip eden Muhammet Uyanık, kale direğine yakın noktadan topu uzak köşeye göndererek ağlarla buluşturdu. 2-0
Maçta başka gol olmayınca Gaziantepspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
STAT: Kamil Ocak
HAKEMLER: Arda Kardeşler xx, Çetin Demirhan xx, Serdar İla xx
GAZİANTEPSPOR: Alperen xx, Koray xx, Hakan xx, İlker xx (Muhammet Uyanık dk. 56 xx), Orkan xx, Emre xx, Abdülkadir xx, Muhamed xx, Abuda xx (Serkan dk. 77 x), Habibou xx (Oktay dk. 46 x), Caner xx
YEDEKLER: Bora, Barış, Putsila, Erdem
TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu
TRABZONSPOR: Esteban xx, Musa xx, Douglas xx, Salih xx (Yusuf dk. 85 x), Alper xx, Okay xx, Sefa xx, Özer xx, Marin xx (Abdülkadir Ömür dk. 75 x), Yusuf xx (Muhammet Beşir dk. 61 x), Deniz xx
YEDEKLER: Yavuz, İshak, Fatih, Ramazan
GOLLER: Hakan (dk. 42), Muhammet Uyanık (dk. 68) (Gaziantepspor)
SARI KART: Okay (Trabzonspor)