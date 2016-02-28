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Hami Mandıralı sonunda isyan bayrağını açtı!

Trаbzоnspоr Tеknik Dirеktörü Hami Mаndırаlı, Osmаnlıspоr maçı sоnrаsı аçıklаmа yаptı

Hami Mandıralı sonunda isyan bayrağını açtı!

 Mandıralı, "Eksik bir takım ve kadroyla yapabileceğimizi yapmaya çalıştık, ancak bu kadar yapabildik. Benim elimde sihirli değnek yok. Değneği döndüreyim de her maçı kazanayım. Elimizdeki yetenekli oyuncu kadrosu bu" dedi. 

Hami Mandıralı, Osmanlıspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında, son 2 haftadaki Kayserispor ve Galatasaray maçlarının kendi adlarına çıkış maçları olduğunu, bu maçlarda iştahlı ve arzulu oynadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımımız, o maçlarda futbol olarak iyi şeyler ortaya koydu, ama bugün istenilen futbolu ortaya koyamadık. Bugün 10 tane eksiği olan bir Trabzonspor, elindeki kadroyu sahaya çıkarmaya çalışan bir teknik ekip. Bu oyuncularımızla oynamaya, kazanmaya, başarılı olmaya çalışıyoruz ama futbol oynamaya iştahımız." 

'ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK'

Mandıralı, tribünü dolduran taraftarların desteğine takımın sahada cevap veremediğinin belirtilmesi üzerine ise şunları söyledi: "Gerçekten takımını desteklemeye gelen bir grup vardı tribünde. Bir grup da eleştirmeye gelen vardı. Bizim elimizdeki kadro ortada. En iyisini sahaya sürmeye, onlardan verim almaya çalışıyoruz. Bugünkü kadro yapısında, iştah, kazanma arzusu yoktu. 1-1'den sonra aslında istek, şevk olabilirdi, ama bulduğumuz golden sonra hemen golü yedik ve kırıldık, gittik. Rakip daha istekliydi onlara cevap veremedik. 10 eksik, bunun 6-7'si direkt oynayan oyunculardan oluşuyor. Eksik bir takım ve kadroyla yapabileceğimizi yapmaya çalıştık ancak bu kadar yapabildik. Benim elimde sihirli değnek yok. Değneği döndüreyim de her maçı kazanayım. Elimizdeki yetenekli oyuncu kadrosu bu. Bunu onları küçümsemek için söylemiyorum. En iyisini sahaya sürmeye çalışıyoruz. Bir önceki maçta 3 puan, 4 adam kaybediyoruz. Sakat oyuncular var. Burada kırmak dökmek en basit yol ama biz çalışacağız. Çalışmak başarılı olmak için geldik." 

Mandıralı, Trabzonspor'un golünden sonra taraftarlarla arasında hoş olmayan bir diyalog yaşandığı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı: "Twitter’da benim telefon numaram da dolaşıyor. Hiçbir şey olmadı. İnsanlar nasıl bakarsa, görmek isterlerse öyle görüyorlar. Gerçekten elimizde sihirli değnek yok. Ben onlara sevgi saygı duyuyorsam, onlar da bizim durumumuzu göz önüne alarak eleştirsinler. İyi yaptığımız zaman övüyorlar, teşekkür ediyoruz. Onlar, bizi biraz ellerini vicdanlarına koyarak eleştirsinler. Buraya dünyanın en büyük hocasını getirsen ne değişecek? Değişen ne olur? Onu da bilmiyorum. Beni taraftarlar çok severler, iletişim kopukluğu olabilir, ama benim taraftarlara karşı bir saygısızlığımız olmaz." 

Hami Mandıralı, karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya'nın güzel bir maç yönettiğini de sözlerine ekledi. 
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