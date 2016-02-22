Hami Mandıralı şok hatalar sonrası eskiyi hatırlattı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması Türk futbol tarihine damga vurdu. Salih Dursun'un hakeme gösterdiği kırmızı kart maçın ve yaşanan olayların önüne geçerken, Avrupa ve dünya basınının spor sayfalarında ilk sırada yer aldı.



14 YIL ÖNCESİNİ HATIRLADI

Karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'in kararlarıyla damga vurduğu maçta bordo-mavili takımda sırasıyla Özer Hurmacı, Aykut Demir, Cavanda ve Salih Dursun kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 7 kişiyle müsabakayı tamamlayan Karadeniz ekibi benzer bir durum ile 2001-2002 sezonunda karşılaştı. Dönemin futbolcusu ve bugünün teknik direktörü Hami Mandıralı son yaşanan gelişmeler sonrası 14 yıl öncesini hatırladı.

2002 YILINDA DA 4 KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI

Antalya Atatürk Stadı'nda 7 Nisan 2002 tarihinde ligin 30. haftasında oynanan ve Antalyaspor'un 4-2 kazandığı maçta bordo-mavili ekipte Metin Aktaş, Mustafa Macit Güven, Hasan Üçüncü ve Gökhan Kolomoç kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Karşılaşmanın hakemi Kadir Tozlu, söz konusu karşılaşmada Trabzonspor forması giyen Hami Mandıralı'ya da sarı kart göstermişti. Takım arkadaşlarının atılması sonucu maçı 7 kişi tamamlayan bordo-mavili takımda, bugün teknik direktör olarak görev yapan Hami Mandıralı, Galatasaray karşısında teknik direktör olarak benzer bir tabloyu yeniden yaşadı.