Hami Mandıralı'dan sakatlıklara sitem!

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hami Mandıralı, belki bir iki maç sonra kadro kuramayacaklarını söyledi.



Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Mandıralı, "Belki bir iki hafta sonra kadro kuramayacağız. İnsanlar eleştiri yaparken, biraz ellerini vicdanlarına koysunlar." diyerek, şöyle devam etti:

"TRAVMADAN KURTULAMADIK"

"Trabzonspor'un başında 3 maça çıktım. 2 kupa bir lig maçı. Maalesef 3'ünde de yenildik. Beklemediğimiz, istemediğimiz tablo. Bugün özellikle daha derli toplu oynadık diyebilirim. Mağlup duruma düştük, beraberliği yakaladık, pozisyonlar yakaladık, arkasından penaltıyla mağlup olduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biraz zaman isteyecek tabi bu. Ben başkanımıza, yöneticilerimize ve özellikle taraftarlarımıza karşı çok mahcubum. Sonuç alamıyoruz ve onları mutlu edemiyoruz. Bu takım sezon başı bir travma yaşadı. Hala ondan kurtulmuş değiliz. Bunları çözmek, bir yerlere taşımak, tekrar ayağa kaldırmak bir süreç isteyecek. Olacak ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Şu anki tablo özellikle taraftarlarımızı rahatsız ediyor. Biz de bundan son derece mutsuzuz tabi."

"HASTALIKLAR VE 3 GÜN İDMANA ÇIKMAYAN OYUNCULAR VAR"

Kadro çıkarmakta zorluk çekip çekmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Mandıralı, "Ben insanlara yakın biriyim. Taraftarlarımız telefon numaramı bulmuşlar, maalesef isteyen istediği gibi mesaj atıyor. 'O oynar mı, bu oynar mı?' Böyle bu işin içinden çıkamayız." diyerek, şöyle devam etti:

"Oyunculardan aldığımız bilgilere göre sezon başı çalışmamışlar. Biz biraz yüklenince sıkıntılar başlıyor. Hastalıklar var. 3 gün idmana çıkmayan oyuncular var. Biz bu oyunculardan kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Mazeretlere sığınmayayım diyorum ama böyle bir tablonun içindeyiz. En iyisini, en sağlıklısını oynatmaya çalışıyoruz. Böyle tepkilerle karşı karşıyayız ama bu gerçekten bizi bir yerlere taşımayacak. Biz teknik ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Onları zorlamadan yüklememizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çalışmamışlar kendileri söylüyorlar. Tamamen yüklenirsek çok daha farklı şeyler de olabilir. Biraz zaman isteyecek bu iş. Taraftarlarımız tabii ki çok üzülüyorlar, biz de üzülüyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bize karşı biraz daha anlayışlı olsunlar. Böyle birden her şey olmuyor."

"İNSANLARA ELEŞTİRİ YAPARKEN, BİRAZ ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUNLAR"

Oyuncu tercihleriyle ilgili soruya da cevap veren Mandıralı, "Takımın başında Hami Mandıralı olunca bunlar daha çok ayyuka çıktı tabi. Daha önce oynayan oyuncular veya oynamayan bu oyuncular konuşulmuyordu. Herkese görev veriyoruz. Hafta içinde oyuncularla biz çalışıyor ve görüyoruz. Ona göre değerlendirme yapıyoruz. Vicdanımın rahat olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki taraftarımızın canı yanıyor ve üzülüyorlar. Ben de üzülüyorum. O kadar emek veriyoruz ve bunun karşılığını almak istiyoruz. Bu yani bu kadar oluyor. Olan kadromuz bu. Belki bir iki hafta sonra kadro kuramayacağız. İnsanlara eleştiri yaparken, biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu takım gerçekten travma yaşamış. Böyle bir zorlukla geldik ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir takım hep düz koşar mı? Yan koşarken sıkıntılar başlıyor. Hep düz koşmuş. Dolayısıyla şimdi ortaya çıkıyor. Kulübe gidiyorum, idmana çıkacağım tam takım bekliyorum ama bakıyorum revir gibi. Moralim bozuluyor direk odama çıkıyorum. Ne yapacağız, nasıl bir kadro oluşturacağız, nasıl bir çalışma şekli ortaya koyacağız? Böyle bir ortamla karşı karşıyayız. İnsanları da mutlu etmek zor tabi. Ben de taraftarlarımız gibi çok üzülüyorum." dedi.

"ÇOK UCUZ BİR PENALTI"

Penaltı pozisyonu için değerlendirmelerde bulunan Hami Mandıralı, "Az önce gelmeden önce baktım. Çok ucuz bir penaltı. Küçük bir temas var ama net bir penaltı değil bana göre. Sonuçta verildi. Hakemin kararı bu. Yusuf'un düşürülmesinde de bir penaltı yok. Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Orada da küçük bir temas var, penaltıyı gerektirecek bir durum yok. Bizimkinde de yok, onlarınkinde de yok. Ama onların ki penaltı oluyor. Bizimki olmuyor." diyerek hakeme sitem etti.





"TAKIMIN YARISI SERUMLARLA MAÇA ÇIKTI"

Maçta sakatlanan oyuncularla ilgili soruyu da yanıtlayan Mandıralı, "Okay'ın adalesinde bir sıkıntı var. Musa ise hastaydı. İnanın bana takımın yarısı serumlarla maça çıktı. Bosingwa iki gündür serum yiyor. Ama oynamak istiyor arkadaşlar. Çok hastalıklar içerisindeyiz." diye konuştu.