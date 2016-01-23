Hami Mandıralı Beşiktaş karşısında 3 puan alan taraf olma peşinde

Süper Lig'de yarın akşam sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Hami Mandıralı ile yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligin ikinci yarısına deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Bursaspor'a 4-2 yenilerek kötü bir başlangıç yapan bordo mavililer, yarın saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş'ı konuk edecek.



Bülent Yıldırım'ın yöneteceği mücadelede, Perşembe günü Sadi Tekelioğlu'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Hami Mandıralı da ilk kez bordo mavililerin başında sahaya çıkacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği siyah beyazlı ekip karşısında yine galip gelerek yeni bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı, Mbia ve Mustafa Yumlu'nun durumları maç saatinde belli olacak.

KADRODA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Hami Mandıralı'nın Beşiktaş karşısında tecrübeli oyuncularına görev vereceği ve kadroda sürpriz bir isim beklenmediği vurgulandı. Savunmada Mustafa Yumlu'nun oynamaması durumunda Douglas Franco'yu sahaya sürecek olan Hami Mandıralı'nin Özer'in yerine de Marko Marin'le maça başlayabileceği belirtildi. Bordo mavililerde ileri uçta ise Cardozo tek forvet olarak görev yapacak.

BEŞİKTAŞ AVNİ AKER'DE 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, ligde Beşiktaş'ı Avni Aker Stadyumu'nda son 4 maçtır yenemiyor. Siyah beyazlılar karşısında son galibiyetini 2010-2011 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, sonraki 4 maçta 2 mağlubiyet 2 beraberlik elde etti. 2011-2012'de rakibine 1-0 mağlup olan bordo mavililer, 2012-2013'te 0-0, 2013-2014'te 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon ise Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.





AVNİ AKER'DE PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Trabzon'da yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle maç saatinde hava sıcaklığının –1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda da olası bir kar yağışı halinde zeminin futbola uygun hale getirilmesi için tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Stadyum Müdürü Hüseyin Emin, "Normal koşullarda sahanın temizlenmesi ve maçın oynanabilmesi için ne gerekiyorsa temin edildi. Personel sayısı artırıldı. Traktör dahil olmak üzere sahanın elverişli hale getirilmesi adına malzeme temini sağlandı. Kar yağışı olması halinde elimizden gelenin en iyisini yaparak maçın oynanmasını sağlamaya çalışacağız. Aldığımız tedbirlerle ilgili yönetim kurulumuza da bilgi verdik" dedi.