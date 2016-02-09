Hami Mandıralı açıklamalarına yönetimden tepki var!

Yeni teknik direktörü Hami Mandıralı'yla çıktığı 3 maçta da galip gelemeyen Trabzonspor'da oklar genç teknik adama çevrildi.

4 günlük ağır gribal enfeksiyonu atlatamamasına rağmen Akhisar maçını izlemeye giden başkan Muharrem Usta'nın maç sonu yönetim kurulu ile yaptığı zirvede, Mandıralı'nın oyuncu tercihleri eleştirildi.

Ayrıca genç teknik direktörün sorunlar için topu sezon başında takımı çalıştıran eski takım arkadaşı Şota Arveladze'ye atması tepkileri daha da arttırdı.

"Bu takım sezon başında hiç çalışmamış" diyen genç çalıştırıcı yönetimi de hayal kırıklığına uğrattı. Fakat bordo-mavili yönetim, Mandıralı ile Mayıs ayına kadar devam yönünde karar aldı.