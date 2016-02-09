Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hami Mandıralı açıklamalarına yönetimden tepki var!

Akhisаr mаçı sоnrаsı durum dеğеrlеndirmеsi yаpаn başkan Muharrem Usta ve yönеticilеr, Hami Mandıralı'nın dеmеçlеrinе de tеpki göstеrdi

Hami Mandıralı açıklamalarına yönetimden tepki var!

 Yeni teknik direktörü Hami Mandıralı'yla çıktığı 3 maçta da galip gelemeyen Trabzonspor'da oklar genç teknik adama çevrildi. 

4 günlük ağır gribal enfeksiyonu atlatamamasına rağmen Akhisar maçını izlemeye giden başkan Muharrem Usta'nın maç sonu yönetim kurulu ile yaptığı zirvede, Mandıralı'nın oyuncu tercihleri eleştirildi.

Ayrıca genç teknik direktörün sorunlar için topu sezon başında takımı çalıştıran eski takım arkadaşı Şota Arveladze'ye atması tepkileri daha da arttırdı. 

"Bu takım sezon başında hiç çalışmamış" diyen genç çalıştırıcı yönetimi de hayal kırıklığına uğrattı. Fakat bordo-mavili yönetim, Mandıralı ile Mayıs ayına kadar devam yönünde karar aldı. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporHami Mandıralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.