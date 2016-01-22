Hamburg - Bayern Münih Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Devre arası kampını iyi geçirmediği, çok çalışmadığı konusunda pek çok spekülatif haber yapıldı Bayern Münih hakkında. Oynadığı tek hazırlık maçını da Karslruhe karşısında kaybetti Münih. Götze, Ribery, Benatia, Bernat ve Rafinha yok. Robben iyileşti ve forma bekliyor. Yine de maçın net favorisi. Hamburg’da ise Ekdal ile Emir Sphahic yok. Çarşamba günü Djourou da sakatlandı ve maça yetişip yetişmeyeceği soru işareti. Stopere Kacar da geçebilir altyapıdan gelen Kerim de. Lasogga da tam olarak iyileşmedi. Hamburg yine çalkalanıyor. Pek çok sorunla boğuşuyorlar. Diaz’ı sattılar. Zor dönemde güçlü bir rakibi ağırlayacaklar ve maalesef geçen günler içerisindeki son gelişmeler gösterdi ki daha hazır ve güçlü olan Bayern galibiyete ve iki farka çok yakın.