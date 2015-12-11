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Halteri Kaldıramayan Gürcü Sporcu Kendini Yerde Buldu

Halter şampiyonasında ilginç anlar yaşandı, halteri kaldıramayan gürcü sporcu Shota Mishvelidze bayılarak kendisini yere bıraktı

Halteri Kaldıramayan Gürcü Sporcu Kendini Yerde Buldu
 Halter şampiyonasında ilginç anlar yaşandı, halteri kaldıramayan gürcü sporcu Shota Mishvelidze Houston bayılarak kendisini yere bıraktı

Houston'da düzenlenen halter şampiyonasında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Gürcü halterci Shota Mishvelidze Houston'da yapılan halter şampiyonasında yaptığı iki kaldırış sonrasında da bayıldı ve herkesi korkuttu.
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Shota MishvelidzeHalter
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