Halteri Kaldıramayan Gürcü Sporcu Kendini Yerde Buldu

Halter şampiyonasında ilginç anlar yaşandı, halteri kaldıramayan gürcü sporcu Shota Mishvelidze Houston bayılarak kendisini yere bıraktı
Houston'da düzenlenen halter şampiyonasında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Gürcü halterci Shota Mishvelidze Houston'da yapılan halter şampiyonasında yaptığı iki kaldırış sonrasında da bayıldı ve herkesi korkuttu.
Houston'da düzenlenen halter şampiyonasında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Gürcü halterci Shota Mishvelidze Houston'da yapılan halter şampiyonasında yaptığı iki kaldırış sonrasında da bayıldı ve herkesi korkuttu.