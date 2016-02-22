Hakeme bir sitemde Mehmet Demirkol'dan!

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Deniz Ateş Bitnel’in gösterdiği kartlar çoğunlukla doğru. Ancak karta yol açan kararlarının hemen hepsinin yanlış olduğu da kesin. Özer’in ilk sarı kartında top omzuna çarpıyor. Koluna çarpsa bile elle oynama olmaz. Ancak itirazdan kart doğru olabilir. Fakat hepimiz biliyoruz ki “bana parmağını sallayamazsın” diye gösterdiği sarı kartı şampiyonluk yolundaki bir oyuncuya gösteremez. O kart misal Nani’ye veya Gomez’e çıkar mı? Evet önce parmak sallayan sonra uyarı alınca elini arkaya bağlayan oyuncuya hemen o kart... Zor.



İkinci sarıda hamle ise tamamen topa. Böyle olunca hem Özer atılıyor, hem Aykut sarı görüyor. Sonra Aykut’un atılışı. Kabul edelim ki bu bir şampiyonluk maçı olsa uyarıyla geçiştirilecek bir itişme. Ama olsun, doğru kabul edelim. Cavanda’nın atıldığı penaltı pozisyonunda Umut arkadan geliyor. Evet hafif bir temas var ama hareketin içinde topa vuruyor. Zaten hareketin tamamı topa. Ama Cavanda’nın hakeme vücüduyla bindirişi kırmızı ve doğru.



Allah şifa versin!



Salih’in kırmızısı kesin doğru. Gösterdiği de gördüğü de. İki penaltı da yanlış. Hemen öncesinde Sabri’nin Marin’e yaptığı ise verilmeyen bir penaltı. Sonunda ise 1 dakika maçı uzatıp onu bile tamamlayamama pozisyonuna düşen, kaçan bir hakem. Peki bunu gerektirecek bir tansiyon mu var? Asla. Neredeyse faul yapmaktan imtina eden 22 oyuncu. Galatasaray’ın sadece santrfor performansı eksikti oysa. Oyunu başta Sabri istiyorlardı. Podolski yanıyordu.



Trabzon’da Marin yüksek standartla oynuyordu. Tansiyonun olmadığı zaten bir o kale bir bu kale oyundan belli. Tüm orta saha tedbirlerine rağmen istedikleri sertliği sağlayamadıkları oyundan belli. Tansiyon olmayıp tertemiz bir oyun olunca hakem gerekli sertliği göstermek gerektiğini düşündü herhalde. Önce oyunu bozdu, sonra mızıttı oyunu ve oyunu bırakıp kaçtı. Ben TFF’nin yerinde olsam oynanması gereken son 3-4 dakikayı yeniden oynatırım. Hakemi de muayeneye yollarım. Mutlak bir sorunu olmalı. O yüzden eleştirmiyorum. Allah şifa versin diyorum.