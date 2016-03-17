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Hakem, Pereira'yı da atlamadı!

Maç boyunca aldığı kararlarıyla tartışma yaratan Hırvat hakem Ivan Bebek, 4. hakeme itiraz eden Vitor Pereira'yı tribüne gönderdi.

Hakem, Pereira'yı da atlamadı!

Şener'in taç atışını hatalı kullandığı pozisyonda, atışı rakibe verme kararına tepki göstererek topa vuran Josef de Souza'ya sarı kart gösteren Hırvat hakem Ivan Bebek, bu karar için 4. hakeme itiraz eden Vitor Pereira'yı da tribüne gönderdi.

Maç başından itibaren yanlı kararları ile Fenerbahçeli futbolculara sinir harbi yaşatan Hırvat hakem, bu dakikada Josef de Souza'nın büyük tepkisini çekerken, hiçbir uyarı olmadan Portekizli teknik adamı da Portekizli taraftarların yanına göndererek adeta rengini belli etti.

Sosyal medyada da gündem olan Ivan Bebek, twitter'da Trend Topic listesine girmeyi başardı. 

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