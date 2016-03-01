Hakem hataları derbide en çok konuşulan konular arasında yer aldı!

Son yıllardaki gergin derbilerin aksine olaysız geçen gecede gerilim son yarım saatte yükseldi.Fenerbahçe'nin oyunu 1-0 önde bölümde siyah-beyazlıların 66. dakikada kazandığı serbest vuruş sonrası bir anda Sosa ile Volkan Şen tartışma yaşadı.







Arjantinli Jose Sosa'nın kendisini ensesinden tutmasına sinirlenen Volkan Şen siyah-beyazlı futbolcuya reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Volkan'ın, Jose Sosa'nın yüzüne doğru yaptığı hamle sonrası Beşiktaşlı futbolcular kırmızı kart bekledi.







Maçın hakemi Cüneyt Çakır bu pozisyondan sonra her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.



