Hakem futbolcuya sarkınca olanlar oldu

İspanya futbolu bu olayla çalkalanıyor... İspanyol hakem Quijada Alcon, Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde oynanan Sporting Huelva - Santa Teresa maçında Sporting'li oyuncu Elena Pavel'e maç oynanırken çıkma teklifi etti ve ortaya çıkan detaylardan sonra ülke futbolcu bir anda karıştı.





"BENİMLE KAHVE İÇMEYE NE DERSİN"

İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde Sporting Huelva ile Santa Teresa arasında oynanan ve Sporting'in yenildiği 3-2'lik maçın ortasında karşılaşmanın hakemi Santiago Quijada Alcon, Sporting'li kadın oyuncu Elena Pavel'e "Hey kahverengi saçlı, öğleden sonra benimle kahve içmeye ne dersin?" dedi. 31 yaşındaki Elena Pavel ise hakeme işine odaklanmasını ve maçı yönetmesini söyledi.

"HİÇ BÖYLE UTANMAMIŞTIM"

Sonrasında açıklamalarda bulunan ve bulunduğu ruh halini anlatan Rumen defans oyuncusu, "Kendimi çaresiz ve aşağılanmış hissettim, futbol hayatım boyunca hiç böyle utanmamıştım. Futbola ve fair play'e olan inancımı tamamen yitirdim" ifadelerini kullandı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun buna nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.