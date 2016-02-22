Hakan Ünsal'dan istifa söylentileri hakkında yorum

Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve eski milli futbolcu Hakan Ünsal, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yaşananlardan sonra Türk futbolunda ilk defa bir şeylerin değişebileceğine inandığını ancak bunun istifalarla olmayacağını söyledi.

Hakan Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü maçta yaşanan olayları herkesin iyi bir şekilde değerlendirmesi ve futboldaki tüm paydaşların bir araya gelerek karar alması gerektiğinin önemine vurgu yaparak, "İstifalar çözüm değil. Bu olaylar sadece Deniz Ateş Bitnel ya da Kuddusi Müftüoğlu'nun istifalarıyla çözülmez. Birileri fedakarlık yapmalı, sorumluluk almalı ama yapılmalı. Çünkü bu, işin son noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Geçici tedbirlerle bu süreci atlatmaya çalışmanın Türk futbolunu ileri götüremeyeceğini belirten Ünsal, Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un verdiği tepkinin bir cezasının olduğunu belirtti. Ünsal, futbolcuların böyle tepkiler vermemeleri gerektiğini ancak Salih'in pek çok şeyi göze alarak bunu yaptığını da aktardı.

Hakan Ünsal, maçın sonunda Trabzonsporlu oyuncuların gösterdiği tepkiye, Galatasaraylı futbolcuların verdiği reaksiyonun önemli olduğunu kaydetti. Ünsal, hakemin düştüğü durumun da çok üzücü olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonsporlu futbolcuların topu rakiplerine vermesi üzerine Galatasaraylı oyuncular hücum etmedi ve bunu anlayışla karşıladılar. İnsanların yaşadığı sıkıntılar burada gün yüzüne çıkıyor. Hakem hataları bu maçın özelinde olsa bu kadar büyümezdi. Bu sadece Deniz Ateş Bitnel ya da Kuddusi Müftüoğlu'yla ilgili değil. Sistemin kökünden değişmesi ve herkesin sorumluluk alması gerekiyor."

Hakan Ünsal ayrıca yaşanan bu olayın normalde anlaşılır olacağını ancak yaşananların dünyada çok yankı bulduğunu ve bunun Türk futbolunun imajına da çok zarar verdiğini sözlerine ekledi.