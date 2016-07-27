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Hakan Şükür’e Galatasaray şoku

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen efsane futbolcu Hakan Şükür'ün ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevkedildiğini açıkladı.

Hakan Şükür’e Galatasaray şoku

 Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi ve aynı zamanda Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz’ın gündeme getirdiği ‘Hakan Şükür Galatasaray Kulübü’nden ihraç edilsin’ konusu sarı kırmızılı yönetim tarafından da onaylandı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonunda aldığı karar ile Fethullah Gülen’e yakınlığı ile tanınan sarı kırmızılı kulübün efsane futbolcusu Hakan Şükür’ü ihraç talebi ile Disiplin Kurulu’na sevketti.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kendisi ile yaptığımız telefon görüşmesinde şu sözleri söyledi: “Evet, Yönetim Kurulu toplantısında Hakan Şükür’ün Disiplin Kurulu’na sevkedilmesini görüştük. Ortak da bir karar aldık. Hakan Şükür, ihraç talebi ile Disiplin Kurulu’na sevkedilmiştir.”

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