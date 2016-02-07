Hakan Şükür'den Burak Yılmaz'a Duygulandıran Veda Mesajı

Galatasaray, Burak Yılmaz'ın transferi için Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile anlaşmaya vardı. Burak Yılmaz, Beijing Guoan ile 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Galatasaray'ın efsane ismi Hakan Şükür, Burak Yılmaz için "yolun açık olsun kardeşim" şeklinde mesaj paylaştı.



"YOLUN AÇIK OLSUN KARDEŞİM"