Hakan Şükür'den Burak Yılmaz'a Duygulandıran Veda Mesajı

Galatasaray, Burak Yılmaz'ın transferi için Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile anlaşmaya vardı. Burak Yılmaz, Beijing Guoan ile 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Galatasaray'ın efsane ismi Hakan Şükür, Burak Yılmaz için "yolun açık olsun kardeşim" şeklinde mesaj paylaştı.
Galatasaray, Burak Yılmaz'ın transferi için Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile anlaşmaya vardı. Burak Yılmaz, Beijing Guoan ile 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Galatasaray'ın efsane ismi Hakan Şükür, Burak Yılmaz için "yolun açık olsun kardeşim" şeklinde mesaj paylaştı.