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Hakan Şükür'den Burak Yılmaz'a Duygulandıran Veda Mesajı

Hakan Şükür, Çin'in Bеijing Guоаn Kulübü'nе trаnsfеr оlаn Burak Yılmaz için "Güzel şеylеr yаşаttın ve yaşadın Gаlаtаsаrаy için. Yоlun аçık оlsun kаrdеşim. "ifаdеsini kullаndı

Hakan Şükür'den Burak Yılmaz'a Duygulandıran Veda Mesajı

 Galatasaray, Burak Yılmaz'ın transferi için Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile anlaşmaya vardı. Burak Yılmaz, Beijing Guoan ile 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Galatasaray'ın efsane ismi Hakan Şükür, Burak Yılmaz için "yolun açık olsun kardeşim" şeklinde mesaj paylaştı.

"YOLUN AÇIK OLSUN KARDEŞİM"

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Hakan Şükür, 8 milyon euro bonservis bedeliği karşılığında Çin'in Beijing Guoan Kulübü'ne transfer olan Burak Yılmaz'ı unutmadı. Hakan Şükür, resmi twitter hesabından Burak Yılmaz'la kendisinin fotoğrafını paylaşarak "Güzel şeyler yaşattın ve yaşadın Galatasaray için. Senin ve ailen için hayırlı ve yolun açık olsun kardeşim." notunu düştü.

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Burak YılmazHakan Şükür
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