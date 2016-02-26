Hakan Şükür Avrupa basınında manşetleri süslüyor

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski golcüsü Hakan Şükür'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması, Avrupa'da geniş yankı buldu.



"4 SENESİNİ HAPİSTE GEÇİREBİLİR"

İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Marca, 'Şükür, Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkemeye' manşetini attı. İstanbul Savcılığı'nın 4 sene hapis istediğini kaydetti. Veteran ismin kariyerine dikkati çekti. AS ise haberi okuyucularına "Şükür, Twitter'da Erdoğan'a hakaret etmekten hapis cezası isteniyor" başlığıyla duyurdu. El Mundo Deportivo, "Hakan Şükür, Türk Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekten 4 senesini hapiste geçirebilir." manşetiyle çıktı. Şükür'ün 2014'te kazandığı 'Altın Ayak' ödülü fotoğrafına yer verdi. Sport da efsane forvetin, 2002 Dünya Kupası'nda en hızlı golü attığını aktardı.

"TWEET'TEN DOLAYI HAPİSLE YARGILANIYOR"

Efsane futbolcu hakkında açılan dava orta Avrupa'da da gündem oldu. Bosna-Hersek'in en çok takip edilen haber sitesi Klix.ba, haberi '"Erdoğan'la savaş: Efsane futbolcu Hakan Şükür'ün 4 yıl hapsi isteniyor" şeklinde verdi. Hırvatistan devlet kanalı HRT'nin sitesinde yayınlanan haberde ise "Hakan Şükür'e hapis cezası" başlığı vardı. Tportal.hr haber sitesi de "Hakan Şükür hapisle yargılanıyor, Cumhurbaşkanını ifşa etmeyeceksin" ibaresiyle habere dikkat çekti. Sırbistan devlet kanalı RTS de haberi "Tweet'ten dolayı hapisle yargılanıyor" şeklinde duyurdu.