Hakan Kutlu: ''Takımımızı layık olduğu yere çıkaracağız''

Kutlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında taraftarları önünde galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Zor bir dönemden geçtiklerine dikkati çeken Kutlu, "Göreve geldikten sonra 8 günde 2 zorlu maça çıktık. Bunlardan biri İstanbul'daki Fenerbahçe maçıydı diğeri kümede kalma rakibimiz olan Eskişehirspor. Fenerbahçe maçında oyunu uzun süre 10 kişi oynamamıza rağmen iyi bir takım görüntüsü verdik" diye konuştu.



Maça temkinli başladıklarını daha sonra da kontrolü ele geçirdiklerini dile getiren Kutlu, şöyle devam etti:



"Bugün ilk yarı pozisyon üretme anlamında sıkıntı yaşadık. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle gol atma haricinde hemen hemen istediğimiz her şeyi yaptık. Oyunun son yarım saatinde arkada pozisyon vermedik, önde de yeterli gol pozisyonuna girdik. Kazanmak istiyorduk ama ne yazık ki bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Son yarım saatte ilerisi için umut veren futbol vardı. Milli maç arasının bize yarayacağını düşünüyorum. Gol atmada sıkıntılar yaşayan bir ekibiz. Milli maç arasında bu yönde çalışmalarımız olacak. Bundan sonra galibiyetler alarak takımımızı layık olduğu yere çıkaracağız."