Hakan Çalhanoğlu'ndan bomba Galatasaray açıklaması

Bayer Leverkusen'de geçen sezondan itibaren yakaladığı çıkışla Avrupa'nın devlerinin de radarına giren Hakan Çalhanoğlu, kariyeri, A Milli Takım ve Spor Toto Süper Lig hakkında açıklamalar yaptı.

Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye konuşan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi. Bize kimse inanmadı, güvenmedi ama biz inanıyorduk ve pes etmeyecektik. Kazakistan, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti galibiyetleri bize müthiş motivasyon sağladı. İzlanda karşısında Selçuk Ağabey'in frikikten attığı gol herşeyi terse çevirdi. O gol attı hepimiz sevindik. Sahada olsaydım, ben kullanacaktım. Dolayısıyla 'İyi ki sahada yoktum' dedim. Normalde frikikleri kimseye bırakmam. Fransa'ya bir şeyler kazanmaya gideceğiz. İyi de bir vitrin olacak. Fatih Hoca gençlere çok şans veriyor. Ozan, Oğuzhan var. Okay, Ahmet oynadı. Herkes için bir fırsat bu. Takım olarak iyi gidiyoruz. Ekip olarak finallerde büyük işler yapacağımıza inanıyorum."

"Galatasaray dönüş yapabilir"

Spor Toto Süper Lig'deki son durumla ilgili de açıklamalar yapan Çalhanoğlu, "Beşiktaş genç ve istekli bir takım. Galatasaray'da işler iyi gitmiyor ama dönüş yapabilecek bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var ancak takım olmak için zamana ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Küçükken Galatasaraylıymış...

Küçüklüğünde Galatasaray'ı tuttuğunu açık açık söyleyen Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığım en iyi hocaların başında geliyor. Bana her zaman güveniyor. Çok fazla şut atmamı istiyor. Hoca ne yapacağımı bildiği için vurmadığım zaman kızıyor. Ancak çok sıcakkanlı bir insan. Böylesine özel bir insanla çalışmak benim için büyük şans."

Frikik gollerinin sırrı çok çalışma

Milli futbolcu her antrenmandan sonra sağdan, soldan ve merkezden kaleye 20'şer frikik vuruşu yaptığını belirterek, "Her antrenmandan sonra frikik çalışması yaparım. Sağdan 20, soldan 20 ve ortadan 20 vuruşu yapıyorum her gün. Bu vuruşları videoya alıyorlar ve sonrasında bana neleri yanlış yaptığımı gösteriyorlar. Bu şekilde kendimi geliştiriyorum" dedi.