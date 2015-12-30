Hakan Çalhanoğlu Kabe Ziyaretini Anlattı

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte umreye gitmişti. Çalhanoğlu, "Kabe'yi görünce gözyaşlarımı tutamadım ve tüylerim diken diken oldu" diyerek yaşadığı duyguları anlattı.

"KABE'Yİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM"

Milli futbolcu, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak "Allahım inşallah hepinize Nasip eder ... Gerçekten bu duyguyu Yaşamanızı isterim ! Kabe'yi görünce gözyaşlarımı tutamadım ve tüylerim diken diken oldu !!" notunu düştü.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞTİ