Hakan Çalhanoğlu Kabe Ziyaretini Anlattı

Geçtiğimiz hafta Kabe'de çekildiği fotoğrafı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini alan Hakan Çalhanoğlu yaşadıklarını anlattı
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte umreye gitmişti. Çalhanoğlu, "Kabe'yi görünce gözyaşlarımı tutamadım ve tüylerim diken diken oldu" diyerek yaşadığı duyguları anlattı.
"KABE'Yİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM"
Milli futbolcu, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak "Allahım inşallah hepinize Nasip eder ... Gerçekten bu duyguyu Yaşamanızı isterim ! Kabe'yi görünce gözyaşlarımı tutamadım ve tüylerim diken diken oldu !!" notunu düştü.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞTİ
Noel tatilini fırsat bilerek Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'ndan uçakla kutsal topraklara giden Hakan Çalhanoğlu, hareket öncesi alanda ailesi ile bir hatıra fotoğrafı çektirmişti. Milli oyuncumuz kısa bir süre önce de, kutsal topraklarda Medine'de çektirdiği bir fotoğrafı facebook hesabından, "hayırlı cumalar" yazarak takipçileriyle paylaşmıştı.