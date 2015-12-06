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Hakan Çalhanoğlu: 'Ekmek nimettir'

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yere atılan ekmek ile ilgili yaptığı açıklamada "Ekmek nimettir. Bunu saygıyla öpmek lazım. Ben de bunu yaptım. Afrika'daki insanları unutmamak lazım" dedi.

Hakan Çalhanoğlu: 'Ekmek nimettir'

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bir hafta önce oynanan maçta sahaya atılan ekmeği kaldırıp, ardından öpüp kenara koymasına ilişkin Müslümanların davranması gerektiği gibi davrandığını söyledi.

Çalhanoğlu, geçen hafta Bayer Leverkusen-Schalke 04 maçında tribünlerden saha içine atılan ekmek parçalarını toplaması, ardından üç kez öpüp saha dışında kenara koymasıyla takdir topladığı davranışını ve Bayern Münih'in ligde ilk kez mağlup olmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Genç oyuncu, geçen hafta sahaya ekmek parçalarının atıldığının hatırlatılması üzerine, "Korner atışını yapacaktım. Kafama bir şeyler geldi ve sırtımdan bir şeyler sıyırdı. Baktığımda ekmek olduğunu gördüm

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Hakan ÇalhanoğluBayer Leverkusen
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