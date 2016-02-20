Hakan Çalhanoğlu Cuma Namazı hakkında konuştu!

Bayer Leverkusen ve Türk Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Express gazetesine verdiği demeçte, sezonun devre arasında gerçekleştirdiği Umre seyahatinin hatırlatılması üzerine, Mekke'ye yaptığı ziyaretin tarif edilemez olduğunu söyledi.
Bayer Leverkusen ve Türk Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Express gazetesine verdiği demeçte, sezonun devre arasında gerçekleştirdiği Umre seyahatinin hatırlatılması üzerine, Mekke'ye yaptığı ziyaretin tarif edilemez olduğunu söyledi.