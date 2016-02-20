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Hakan Çalhanoğlu Cuma Namazı hakkında konuştu!

Milli futbolcu, Mekke'ye yaptığı ziyareti anlatırken idmanlar öncesi namaz kıldığını, kamplarda Cuma Namazı'na gidemediğinde ise yanına seccadesini aldığını söyledi.

Hakan Çalhanoğlu Cuma Namazı hakkında konuştu!

 Bayer Leverkusen ve Türk Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Express gazetesine verdiği demeçte, sezonun devre arasında gerçekleştirdiği Umre seyahatinin hatırlatılması üzerine, Mekke'ye yaptığı ziyaretin tarif edilemez olduğunu söyledi.

"SADECE ALLAH'I DÜŞÜNDÜM, 5 VAKİT NAMAZ KILDIM"

Çalhanoğlu, "Mekke'de sadece Allah'ı düşündüm ve günde 5 vakit namaz kıldım. Orada olduğunuz zaman birçok şeyi unutuyor ve sakinleşiyorsunuz" dedi.

"İDMANLARDAN ÖNCE NAMAZ KILIYORUM"

Milli futbolcu idmanlar öncesi namaz kıldığını, kamplarda Cuma Namazı'na gidemediğinde ise yanına seccadesini aldığını sözlerine ekledi.
"KALMAK İSTİYORUM"

Almanya'dan ayrılmayı düşünmediğini aktaran Hakan Çalhanoğlu, "Bir aksilik olmazsa Bayer Leverkusen'de kalmak istiyorum. Amacım burada şampiyonluk yaşamak" ifadesini kullandı.

YERE ATILAN EKMEĞİ SAHA KENARINA KOYMUŞTU

Hatırlanacağı gibi Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıl Schalke 04 ile oynanan maçta sahaya atılan ekmeği öpüp alnına koyduktan sonra saha kenarına bırakmıştı.
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